Az amerikai cég nyújtott be egy olyan szabadalmat, amelynél a visszapillantóban elhelyezett Lidar – vagyis lézeres radar – pásztázná nagyobb szögben rálátva, hogy mi van közvetlenül az autó orra előtt.

Az ötlet állítólag már a 2021-ben jelentkező első teljesen önvezető autókon rajta lehet.

Eddig a legtöbb gyártó eléggé rontotta az autók alaktényezőjét azzal, hogy a járművek tetejére szerelt nagy dobozokat, amelyekben ezek a fontos érzékelők voltak.

Ahogyan a szabadalmi rajzon látszik ezzel a módszerrel elég jól le lehet fedni a kocsi körüli területet, bár a hátsó traktusra nincs semmilyen rajz, hogy ott is használnák.

Mindeközben az a tény némileg furcsa lehet, hogy pont a visszapillantótükör házába építenék be, mivel ez az egyik olyan elem ma egy autón, amit a legtöbb gyártó próbál kamerákkal helyettesíteni. Mindenesetre egyelőre a hatósági előírások is olyanok, hogy kell egy analóg eszköz is, lényegében egy tükör hátrafelé, nem elég csak a videokamera, amilyen például az Audi e-tronon van.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.