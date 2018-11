Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbusszal lehet csak utazni a Deák tér és az Örs vezér tere között.","shortLead":"Pótlóbusszal lehet csak utazni a Deák tér és az Örs vezér tere között.","id":"20181124_Nem_jar_a_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ca214c-5867-4e05-ab60-f5aab163eca3","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nem_jar_a_metro","timestamp":"2018. november. 24. 13:44","title":"Nem jár a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország, az Orbán-kormány Moszkvának kedvezett.","shortLead":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország...","id":"20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c4b1-05bf-438b-b7bf-8c986e7e7c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","timestamp":"2018. november. 23. 07:32","title":"Orbánék Moszkvának kedveztek egy súlyos fegyvercsempészeti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e az Európát meghatározó értékekhez – mondta Orbán Viktor elmúlt nyolc évét értékelve Jean Asselborn luxemburgi kormányfő-helyettes a hvg.hu kérdésére.","shortLead":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e...","id":"20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebd3f-654b-4373-91ed-193586d295ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","timestamp":"2018. november. 23. 06:00","title":"Asselborn: Májusban Orbánnak el kell számolnia a politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a magyarországi boltok forgalma – derül ki a friss KSH-adatokból.","shortLead":"Nagyot nőtt a magyarországi boltok forgalma – derül ki a friss KSH-adatokból.","id":"20181123_Egyre_tobbet_vasarolunk_egy_honap_alatt_majdnem_1000_milliard_forintot_sikerult_elkolteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d02d68-ec28-4cde-bf97-a9737b94ccf3","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Egyre_tobbet_vasarolunk_egy_honap_alatt_majdnem_1000_milliard_forintot_sikerult_elkolteni","timestamp":"2018. november. 23. 09:22","title":"Egyre többet vásárolunk, egy hónap alatt majdnem 1000 milliárd forintot sikerült elkölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A már befektetésre ajánlott államadós-kategória alsó szintjén maradt Magyarország. 2018-ban összesen hat alkalommal vizsgálták a besorolásunkat, egyszer sem változtattak rajta.","shortLead":"A már befektetésre ajánlott államadós-kategória alsó szintjén maradt Magyarország. 2018-ban összesen hat alkalommal...","id":"20181124_Nem_minositette_fel_a_Moodys_sem_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6a18b2-1f75-4af9-a222-615fe0fd7f67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Nem_minositette_fel_a_Moodys_sem_Magyarorszagot","timestamp":"2018. november. 24. 08:19","title":"Nem minősítette fel a Moody's sem Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","shortLead":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","id":"20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08103c-a575-4a77-bfd3-2fa5bda0f99c","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","timestamp":"2018. november. 23. 10:04","title":"Centiken múlt, hogy nem ütötték el a szabályosan közlekedő gyalogost Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig nemcsak a kereskedők, hanem az internetes csalók is igyekeznek kihasználni – ha bedőlünk nekik, nemcsak egy adott tétel árát, de a bankkártya-adatainkat is bukhatjuk. A Quadron kiberbiztonsági szakembere szerint ezekben a napokban a bankautomatás készpénzfelvétel sem veszélytelen.","shortLead":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig...","id":"20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03b82e-9b29-4487-81ca-dce2d77a8e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 23. 08:03","title":"Ha ma készpénzt vesz fel egy ATM-nél, kétszer is nézze meg a bankkártyás nyílást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","shortLead":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","id":"20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f6cea-9a1d-4c94-b4d0-7b59928508d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","timestamp":"2018. november. 23. 05:46","title":"Elkezdték építeni a gát egy részét a Római-part pünkösdfürdői szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]