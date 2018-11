Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","shortLead":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","id":"20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0662f277-a7b8-47ab-91c6-5c6de782b43c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","timestamp":"2018. november. 26. 05:37","title":"Hadiállapot bevezetését javasolja az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét találták meg a kutatók. Aztán jött Trump elnök, aki felmondta az atomalkut Iránnal. Egyben megfenyegette azokat a külföldi cégeket, melyek ezek után is kapcsolatba kerülnek Iránnal. ","shortLead":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét...","id":"20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573afee2-407d-4995-b563-9eceb59ebefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","timestamp":"2018. november. 26. 13:48","title":"Kínaiak szerezték meg a világ legnagyobb földgázkincsét, hála Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla tárgyalása hétfőn elmaradt, mivel a korábban jobbikos, most független EP-képviselő halaszthatatlan dolgára hivatkozva nem ment el a tárgyalásra.","shortLead":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla...","id":"20181127_Elmaradt_KGBela_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750c05bf-ccf0-489f-aa28-5069feadfa25","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Elmaradt_KGBela_pere","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"Elmaradt KGBéla pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","shortLead":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","id":"20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa3090a-1149-4a6d-bbe6-a3cde023090e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","timestamp":"2018. november. 27. 05:22","title":"Donald Trump saját kormánya klímajelentésének sem hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.","shortLead":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális...","id":"20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a400b1c-748c-4a85-8524-1f591c489986","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","timestamp":"2018. november. 26. 06:30","title":"Januártól bárkit akár egész évben túlóráztathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 500 ember összetűzésbe keveredett a mexikói hatóságokkal, és megpróbáltak átmászni a határon felhúzott kerítésen. A mexikói külügyminisztérium közölte, hogy kitoloncolják őket.","shortLead":"Mintegy 500 ember összetűzésbe keveredett a mexikói hatóságokkal, és megpróbáltak átmászni a határon felhúzott...","id":"20181126_Menekultek_rohamoztak_meg_az_amerikai_hatart_Mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b283ce2-4efa-4f28-abdf-7ae73ac3cff3","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Menekultek_rohamoztak_meg_az_amerikai_hatart_Mexikoban","timestamp":"2018. november. 26. 06:57","title":"Menekültek rohamozták meg az amerikai határt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja folytatni az átúszást.","shortLead":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja...","id":"20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd482-99e2-4fa0-bc6f-6672001fe85e","keywords":null,"link":"/elet/20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","timestamp":"2018. november. 27. 06:53","title":"Át akarta úszni a Csendes-óceán közepén lévő szeméthalmot egy férfi, de fel kellett adnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]