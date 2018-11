Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belehúz a magyar űripar.","shortLead":"Belehúz a magyar űripar.","id":"20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdefcbdd-19ff-478e-844f-ff20af4e21a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","timestamp":"2018. november. 29. 16:44","title":"Új stratégiát fogadott el a Magyar Űripari Klaszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes, ugyanis 25 megapixeles.","shortLead":"Bejelentették a világ első Helio P70-et használó okostelefonját. A benne dobogó chip mellett szelfikamerája is érdekes...","id":"20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91dd18d-7aa6-49ae-8cd4-b9f89e65f8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c989581-50c0-4096-a88d-192d69ffee9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_realme_u1_elso_mediatek_helio_p70_chip_okostelefon_nagy_szelfikamera","timestamp":"2018. november. 30. 12:03","title":"Itt az első olcsó okostelefon, amiben már a gyors új chip van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","shortLead":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","id":"20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bef159-63bf-40a6-9197-b9c208adc42f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","timestamp":"2018. november. 28. 20:13","title":"Beázik a szombathelyi kórház sürgősségi épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri incidens kitervelésében, amelynek során három ukrán hadihajó megsértette az Oroszország területi vizein való áthaladás szabályait – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában.\r

","shortLead":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri...","id":"20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448925-e13e-4da4-a490-c0f43699804d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","timestamp":"2018. november. 29. 05:34","title":"Oroszország szerint a Nyugat segíthette az ukrán \"provokációt\" Kercsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","shortLead":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","id":"20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba6bbf6-75d7-401b-a932-eb10ee99cbfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Beperelte egy vak férfi a Playboyt, mert látássérültek nem olvashatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg. A koncentráció mindenesetre tagadhatatlan az Origótól a HírTV-ig Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holdingnál.","shortLead":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg...","id":"20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4e3ce2-f794-4504-8c9b-e0de2f5b13db","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","timestamp":"2018. november. 29. 06:30","title":"\"Eddig legalább elbalettozták, hogy ez független média\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz Székesfehérvárra, Pécsre és Rétságra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.","shortLead":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz...","id":"20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145406c-d029-4984-9e01-efa217dc4754","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","timestamp":"2018. november. 29. 14:14","title":"Újabb óriás autóalkatrész-gyártó érkezik Magyarországra, csaknem 40 milliárdot ruháznak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62dc32a-2a08-4f5d-ae1f-2d2879d99382","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó a jelek szerint abszolút nem viccnek szánta a meglehetősen futurisztikusnak tűnő koncepciót.","shortLead":"A négykarikás gyártó a jelek szerint abszolút nem viccnek szánta a meglehetősen futurisztikusnak tűnő koncepciót.","id":"20181129_sikerult_az_audi_onvezeto_repulo_autojanak_elso_tesztje_de_meg_csak_kicsiben_villanyauto_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62dc32a-2a08-4f5d-ae1f-2d2879d99382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac83ac66-bbfe-4ee3-a367-642031abb468","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_sikerult_az_audi_onvezeto_repulo_autojanak_elso_tesztje_de_meg_csak_kicsiben_villanyauto_akkumulator","timestamp":"2018. november. 29. 13:21","title":"Sikerült az Audi önvezető repülő autójának első tesztje, de még csak kicsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]