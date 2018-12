Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","shortLead":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","id":"20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f286ee-7772-4312-935a-62c9bb4aa020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","timestamp":"2018. december. 02. 17:03","title":"Elérte a napi ezret a Tesla Model 3 típusának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","shortLead":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","id":"20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593ffd3e-700b-4782-a231-c444cce86e03","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","timestamp":"2018. december. 01. 18:39","title":"Egy-két szót váltott csak egymással Trump és Putyin a G20-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a","c_author":"Szél Bernadett","category":"itthon","description":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","shortLead":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","id":"20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2466cb-bc87-4c87-9418-822f77d5e0db","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","timestamp":"2018. december. 02. 16:48","title":"Szél Bernadett: Több munka helyett több bért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten...","id":"20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407247c-8041-460c-97d8-8272ba9df1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","timestamp":"2018. december. 02. 17:30","title":"A NER nemcsak hirdeti saját valóságát, de már olvasni sem akar másról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek viszont már most egymástól csábítják át a munkavállalókat. Akkor most lesz elég magyar dolgozója a Hanonnak, vagy ukrán vendégmunkásokkal kell feltölteni a pozíciókat?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek...","id":"20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b528aa7-4f7b-47c8-b98a-60cdaf76fa16","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","timestamp":"2018. december. 01. 12:40","title":"Szijjártó, a számok és a valóság – honnan kerül magyar munkaerő az új autógyárba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","shortLead":"A HVG-ben megjelent interjúra a Filmalap a Facebookon reagált.



","id":"20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19e0f20-7ea3-4922-ad65-136df5b28e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b18ce-9241-4890-ae42-5c56261f6780","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_A_Filmalap_visszaszolt_a_magat_mellozottnek_erzo_Palfi_Gyorgynek","timestamp":"2018. december. 01. 14:02","title":"A Filmalap visszaszólt a magát mellőzöttnek érző Pálfi Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba vonulni. A MarketWatch most öt olyan embert keresett meg, akik néhány év után újra az álláskereső portálokat bújták.","shortLead":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba...","id":"20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166c7fa3-93b0-4ff1-9b71-5474ba24c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","timestamp":"2018. december. 01. 14:20","title":"Jó ötletnek gondolták a korai nyugdíjat – de nemsokára megint állást kerestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]