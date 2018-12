Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le, most a parlamentet is otthagyja.","shortLead":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le...","id":"20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce1225-ea1d-47ef-8fab-661e29d2216c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","timestamp":"2018. december. 03. 12:24","title":"Lemond a zsidózó Szávay István a képviselőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé.\r

Ezen a terepen kell megmaradnia és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátra lévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc743a-d470-4194-a5d1-8a1f3ce58610","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","timestamp":"2018. december. 02. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt kell lennünk - A HVG adventi kalendáriumában ma: Tóth Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","id":"20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b094eb-4af6-4237-a5ff-229c536c3c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","timestamp":"2018. december. 03. 09:29","title":"M1-es: fotók és újabb részletek érkeztek a hajnali balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei - mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.","shortLead":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei...","id":"20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f46f-e305-4d3b-818c-9db3b2bfd31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","timestamp":"2018. december. 02. 15:01","title":"Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának az indulását. A remények szerint a tokiói olimpiát is így fogja adni a csatorna.","shortLead":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának...","id":"20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19106d89-7f51-4e88-987c-1cae85d495c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","timestamp":"2018. december. 02. 16:01","title":"Japán a 2001 Űrodüsszeia filmmel indította a világ első 8K tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","shortLead":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","id":"20181204_A_harang_ertunk_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a32acc-9e72-43b8-a55d-fcfd1ec4d124","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_harang_ertunk_szol","timestamp":"2018. december. 04. 09:30","title":"Gomperz: CEU – a harang értünk szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]