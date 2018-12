Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón.



","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős...","id":"20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e969fb9-7e4f-4235-9c0d-aaeb0874dd54","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","timestamp":"2018. december. 06. 08:47","title":"Még csak most épül, de már Európa legjobb szabadidős épületének számít az állatkerti Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","shortLead":"Ronald Lauder azt kéri Orbántól, hogy ítélje el a Heisler Andrást ábrázoló Figyelő-címlapot.","id":"20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aaf64e-1d96-473c-b4ac-dadf38981c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Levelet_irt_Orbannak_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_a_Figyelo_cimlapja_miatt","timestamp":"2018. december. 05. 09:20","title":"Levelet írt Orbánnak a Zsidó Világkongresszus elnöke a Figyelő címlapja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora) közösen töltötte ki a konzultációs kérdőívet és ott volt a sajtó egy része is.","shortLead":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora...","id":"20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd6ca26-98e7-4d90-b196-fb079d0d1bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2018. december. 05. 08:23","title":"Nagy Feró migránsozva töltötte ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem szerint az ellátás stabil, az osztály rendben működik tovább.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem szerint az ellátás stabil, az osztály rendben működik tovább.","id":"20181206_Visszavontak_megbizasat_de_meg_a_klinikan_dolgozik_a_koraszulottcentrum_volt_osztalyvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204910bd-39ce-4ea8-9230-bc648b4ca3df","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Visszavontak_megbizasat_de_meg_a_klinikan_dolgozik_a_koraszulottcentrum_volt_osztalyvezetoje","timestamp":"2018. december. 06. 20:17","title":"SOTE: Visszavonták megbízását, de még a klinikán dolgozik a koraszülöttcentrum volt osztályvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","shortLead":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","id":"20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8677da57-5333-48f9-a4d4-1364d8c55842","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","timestamp":"2018. december. 06. 15:36","title":"Böjte Csaba gyerekotthonáról regény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet több túlóra.","shortLead":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet...","id":"20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc61d6d-dac6-4c50-9cee-f4e99a9b7079","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Újabb csavar a „rabszolgatörvénynél”: mégsem annyira hátrál meg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül hazafelé tartók.","shortLead":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül...","id":"20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e41b15-fe0b-4ce1-861a-ef3f318474e9","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","timestamp":"2018. december. 05. 18:07","title":"Drámai videóval figyelmeztet a brit vasúttársaság, hogy vigyázzunk ittas barátainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]