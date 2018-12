Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","shortLead":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","id":"20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1366a3f-7fb8-476f-aeac-eaf94fa86ea8","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:56","title":"Már magyarul is nézhető az új oroszlánkirály előzetese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11a982-a621-4e9a-9238-c542b623f569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hozott döntést az elnökválasztás első fordulója pénteken Hamburgban a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán, mert egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok abszolút többségét.","shortLead":"Nem hozott döntést az elnökválasztás első fordulója pénteken Hamburgban a német Kereszténydemokrata Unió (CDU...","id":"20181207_angela_merkel_cdu_tisztujitas_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f11a982-a621-4e9a-9238-c542b623f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5103f05d-0c62-49f2-afba-2df82b05cff6","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_angela_merkel_cdu_tisztujitas_elnokvalasztas","timestamp":"2018. december. 07. 16:31","title":"Az első körben nem lett meg Merkel utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","shortLead":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","id":"20181206_Zsolti_a_verzivatarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35490d8-07a9-4e78-b21f-85e03aea6294","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Zsolti_a_verzivatarban","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Tóta W.: Zsolti a vérzivatarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccbe1e4-532f-4c93-a509-e6272912b6cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak fontosabb, hogy megússza az uniós ellenőrzést, mint a külföldön munkát vállaló magyarok jogainak védelme.","shortLead":"A kormánynak fontosabb, hogy megússza az uniós ellenőrzést, mint a külföldön munkát vállaló magyarok jogainak védelme.","id":"20181207_A_kormany_sikertelenul_probalta_megfurni_az_EUban_dolgozokat_vedo_szervezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccbe1e4-532f-4c93-a509-e6272912b6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c6c11-adfc-4785-9c0b-95d36f0d6129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_kormany_sikertelenul_probalta_megfurni_az_EUban_dolgozokat_vedo_szervezetet","timestamp":"2018. december. 07. 11:32","title":"A kormány sikertelenül próbálta megfúrni az EU-ban dolgozókat védő szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil állam tulajdonában álló Petrobras alkalmazottainak az ”autómosós” botrányban - egy olyan séma szerint, mely a mai napig működhet.\r

","shortLead":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil...","id":"20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb341f7-47ab-414c-ba7e-5663400deafb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. december. 06. 10:46","title":"Állami cég alkalmazottainak fizettek kenőpénzt a világ legnagyobb olajkereskedői – állítja az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","shortLead":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","id":"20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b0c8a-1037-4b1f-b7bb-3386fa8c3844","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","timestamp":"2018. december. 06. 17:45","title":"Felállt az új kormány Luxemburgban és máris kitaláltak valamit: ingyenes lesz a tömegközledés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]