Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A vásárlókat elrettentő, vagy legalábbis elbizonytalanító szövegek kerülhetnek rá a homeopátiás készítmények dobozára, de a törvényi szigorítások megrengetni nem fogják a piacot. Úgyhogy máris vannak, akik a kormánynál is sokkal radikálisabban lépnének fel a készítményekkel szemben.","shortLead":"A vásárlókat elrettentő, vagy legalábbis elbizonytalanító szövegek kerülhetnek rá a homeopátiás készítmények dobozára...","id":"20181210_Homeopatia_Irjak_ra_a_dobozra_hogy_a_hatasossag_nem_bizonyitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f612f-7e24-4325-b7e9-db69811e29d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Homeopatia_Irjak_ra_a_dobozra_hogy_a_hatasossag_nem_bizonyitott","timestamp":"2018. december. 10. 06:30","title":"Olyan szöveggel árulhatják a homeopátiás szereket, hogy elmegy a kedve a vásárlástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos #metoo-mozgalom elindította cunami ma már az eredeti céltól távol eső területeket is érint. A művész esetében súlyosbító körülmény a pedofília vádja.","shortLead":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos...","id":"20181210_Farol_leesett_gyumolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d8dd41-b086-49ff-a67c-ac6993892daa","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Farol_leesett_gyumolcs","timestamp":"2018. december. 10. 17:42","title":"Fáról leesett gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","shortLead":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","id":"20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3357efe0-794e-44c6-adac-6e5d2b163b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","timestamp":"2018. december. 10. 18:09","title":"Szijjártó: Magyarország olyan EU-t akar, ahol a karácsony karácsony marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásán.\r

","shortLead":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni...","id":"20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f661699-0cf7-45a2-bb1f-76af55302ed4","keywords":null,"link":"/sport/20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Történelmi aranyat nyert a magyar gyorskorcsolyázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 1977-ben útnak indított Voyager-programjának második szondája is elhagyta a Naprendszert. Ezzel a Voyager–2 a második olyan űreszköz az emberiség történetében, amely már az ismert világunk határán túl jár.","shortLead":"A NASA 1977-ben útnak indított Voyager-programjának második szondája is elhagyta a Naprendszert. Ezzel a Voyager–2...","id":"20181210_voyager_2_nasa_urszonda_csillagkozi_ter_naprendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc23e5-c44d-4bd0-805a-7b76ad955a99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_voyager_2_nasa_urszonda_csillagkozi_ter_naprendszer","timestamp":"2018. december. 10. 16:03","title":"NASA: elhagyta a Naprendszert a Voyager–2, már a csillagközi térben utazgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A galambhús állítólag nagyon keresett és érdemes ebbe fektetni. ","shortLead":"A galambhús állítólag nagyon keresett és érdemes ebbe fektetni. ","id":"20181209_Ez_a_jovo_Jon_a_nemzeti_husgalambprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fd8564-605a-4ea2-91f5-e46a271765a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_jovo_Jon_a_nemzeti_husgalambprogram","timestamp":"2018. december. 09. 14:52","title":"Ez a jövő? Jön a nemzeti húsgalambprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész szerint a bevándorlás-ellenesség aggasztó méreteket öltött Európában.","shortLead":"A képzőművész szerint a bevándorlás-ellenesség aggasztó méreteket öltött Európában.","id":"20181210_Aj_Vejvej_Nemetorszagban_a_hangulat_a_harmincas_eveket_idezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436cda4-105a-4887-bf5d-d42704d4bfda","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Aj_Vejvej_Nemetorszagban_a_hangulat_a_harmincas_eveket_idezi","timestamp":"2018. december. 10. 14:03","title":"Aj Vej-vej: Németországban a hangulat a harmincas éveket idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]