[{"available":true,"c_guid":"bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","shortLead":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","id":"20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fef58-5211-42d9-96a8-24651c890387","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Beszorult egy férfi az étterem zsíros szellőzőjébe: csak két nap múlva találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","id":"20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2dac10-ceef-4097-badc-ccd6c2fb9aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 13. 14:21","title":"Egyre több helyen lesznek tüntetések az országban a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181213_Adventi_irodalmi_naptar__december_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db68fc0-60d9-472c-b311-7e284642b031","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Adventi_irodalmi_naptar__december_13","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján ez azonban radikálisan megváltozhat.","shortLead":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján...","id":"20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1bc6ae-a754-4c43-bdbc-05d988d3069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","timestamp":"2018. december. 12. 15:03","title":"Ez nagy dobás lehet: színváltós hátlapot kaphatnak a jövő iPhone-jai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt. Reméli, találkozik még Orbán Viktorral.","shortLead":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt...","id":"20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d48cc3e-9944-4120-91e7-204b7830678b","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","timestamp":"2018. december. 13. 05:45","title":"Cornstein: Szomorú lennék, ha az oroszok behatolnának Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","shortLead":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","id":"20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d62cbe-e589-48eb-95e0-ab346712c623","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","timestamp":"2018. december. 12. 19:28","title":"Rendőrség: Az egyik tüntető használt könnygázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint vannak áldozatok – jelentette a CNN Türk török hírtelevízió csütörtökön.","shortLead":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint...","id":"20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c3956-8753-4d1e-b820-95e391776711","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","timestamp":"2018. december. 13. 06:30","title":"Felüljárónak rohant egy vonat Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]