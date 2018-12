Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg kellene, és más eszközök is szóba jöhetnek. A párt szerint a törvények parlamenti elfogadása nem volt jogszerű.","shortLead":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg...","id":"20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43035635-3cc0-49e6-bbb9-9891bcf05bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","timestamp":"2018. december. 13. 15:56","title":"Momentum: Fel kell készülni a polgári engedetlenség egyéb formáira is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre ártalmas. ","shortLead":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre...","id":"20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77282262-a745-403f-8bd0-66cde15dab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","timestamp":"2018. december. 13. 21:33","title":"Megvizsgáltak 13 slime-ot, és aggasztó dolog derült ki: a felük veszélyes anyagot tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak örül.","shortLead":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak...","id":"20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fce6bb-64e1-4183-b964-b2299c2cddb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","timestamp":"2018. december. 13. 16:30","title":"Nem kell többé Londonig menni, konzulátus nyílt két brit nagyvárosban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, amelyiket a rendőrökhöz vágták hozzá, mások – a rendőrség szerint – magukkal vitték őket. De lebuktak.","shortLead":"Volt, amelyiket a rendőrökhöz vágták hozzá, mások – a rendőrség szerint – magukkal vitték őket. De lebuktak.","id":"20181213_szankokat_loptak_a_tuntetok_a_kossuth_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ac18f4-9cfe-4819-a079-4b6114515e02","keywords":null,"link":"/elet/20181213_szankokat_loptak_a_tuntetok_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. december. 13. 10:21","title":"Szánkókat loptak a tüntetők a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy így álláshoz jutni a kormányzatban. Az ünnepséget Trump régi barátja szervezte. ","shortLead":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy...","id":"20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0baae-3121-489c-ba4b-6adc919c7c60","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","timestamp":"2018. december. 14. 05:01","title":"Nyomoznak Trump beiktatási ünnepségének költségei miatt, mert visszaélés történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 195 korallfajt azonosítottak a kutatók az ausztrál Nagy-korallzátony mélyebben fekvő régiójában. Eddig úgy vélték, hogy a világ legnagyobb korallzátonya a virágállatok nagyjából 30 fajának otthona.","shortLead":"Eddig 195 korallfajt azonosítottak a kutatók az ausztrál Nagy-korallzátony mélyebben fekvő régiójában. Eddig...","id":"20181213_ausztral_nagy_korallzatony_uj_fajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf127e6-2163-40bf-83b0-841fc765167d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_ausztral_nagy_korallzatony_uj_fajok","timestamp":"2018. december. 13. 21:03","title":"30-45 méteres mélységben váratlan csodákat rejt a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]