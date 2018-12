Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pótlóbusszal lehet utazni.","shortLead":"A pótlóbusszal lehet utazni.","id":"20181215_Nem_jar_a_2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6416aae7-3b0a-4776-87e4-7b3ab2a35265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Nem_jar_a_2es_metro","timestamp":"2018. december. 15. 08:24","title":"Nem jár a 2-es metró a Deák és a Déli között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan ment- nyilatkozta a BDA, a vállalkozók szövetségének vezetője az Augsburger Allgemeine című helyi újságnak. A migránsok, a migráció azonban így is megosztja a német társadalmat.","shortLead":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan...","id":"20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f48f60-4428-4441-8075-0d2f909c4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","timestamp":"2018. december. 14. 14:27","title":"A német gazdaságban sikersztori, a társadalmat azonban megosztja a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már nem fér bele.","shortLead":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már...","id":"20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1938e2d-4193-49ce-9747-41218a8765df","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","timestamp":"2018. december. 14. 11:37","title":"Óriáspénisz is volt az előadásban, de egy kamu cigaretta miatt kaptak büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatal szóvivője szerint előfordul, hogy a hivatal munkatársainak fegyveres csalókkal kell szembenézniük, de a beszerzésre csak az elhasználódott készletek pótlása miatt volt szükség.","shortLead":"A hivatal szóvivője szerint előfordul, hogy a hivatal munkatársainak fegyveres csalókkal kell szembenézniük, de...","id":"20181214_Tobb_tizmillio_forintot_koltott_a_NAV_pisztolyokra_es_paprikasprayre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9062541-1de6-4aea-bed5-51fea140ac85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tobb_tizmillio_forintot_koltott_a_NAV_pisztolyokra_es_paprikasprayre","timestamp":"2018. december. 14. 07:12","title":"Több tízmillió forintot költött a NAV pisztolyokra és paprikaspray-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt: a tűzzel játszik, ha félvállról veszi a szociális válságot Franciaországban.","shortLead":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt...","id":"20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0077490-c20a-4949-be81-546823a601eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","timestamp":"2018. december. 14. 14:03","title":"Ezer \"idejétmúlt\" embert rúgnak ki a francia közszolgálati médiából, máshol is karcsúsít Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stop, Last Christmas!","shortLead":"Stop, Last Christmas!","id":"20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b68adb-a826-4ad7-a6df-5caa45877998","keywords":null,"link":"/elet/20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","timestamp":"2018. december. 15. 15:44","title":"231 brit kocsmában betiltották az egyik legnagyobb karácsonyi slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Országszerte havazás várható a hétvégére, a hideg időre való tekintettel sokfelé meg is fog maradni.","shortLead":"Országszerte havazás várható a hétvégére, a hideg időre való tekintettel sokfelé meg is fog maradni.","id":"20181214_Tobbfele_mar_havazik_reggelre_az_egesz_orszagot_ho_borithatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b9afd-dded-43eb-ad0f-c2924da9613d","keywords":null,"link":"/idojaras/20181214_Tobbfele_mar_havazik_reggelre_az_egesz_orszagot_ho_borithatja","timestamp":"2018. december. 14. 21:44","title":"Többfelé már havazik, reggelre az egész országot hó boríthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]