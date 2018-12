Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","shortLead":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","id":"20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8dd8ca-280d-4d3b-97f6-27976e575356","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","timestamp":"2018. december. 17. 10:11","title":"Hétfőn már csak egy cikk fért el a Lokálban az állami hirdetésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fcf74f-15da-4442-b0f9-f4326fe90d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint helyrehozhatatlan politikai kárt okozna egy esetleges újabb népszavazás a brit EU-tagságról.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint helyrehozhatatlan politikai kárt okozna egy esetleges újabb népszavazás a brit...","id":"20181217_May_nem_akar_ujabb_nepszavazast_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01fcf74f-15da-4442-b0f9-f4326fe90d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986250-c10e-4212-8d3f-cb338cbbf472","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_May_nem_akar_ujabb_nepszavazast_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 17. 06:57","title":"May nem akar újabb népszavazást a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","shortLead":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","id":"20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e018fc-e16d-4edd-91d7-dc9f4da15a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","timestamp":"2018. december. 17. 08:09","title":"Négy fegyveres rángatta ki Hadházyt a közmédia székházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék megszüntette Czeglédy Csaba letartóztatását, és elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.","shortLead":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék...","id":"20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df938c17-bd4d-4eac-a2be-a76333e44365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2018. december. 15. 17:24","title":"Hivatalosan is közölte a bíróság, miért engedték ki Czeglédyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. 