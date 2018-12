A Hyundai Motors olyan rendszert fejlesztett, amely lehetővé teszi, hogy ujjlenyomatok segítségével nyissuk és indítsuk az autónkat. A rendszer a 2019-es Santa Fe-ban kerül bevetésre először és jövőre már ilyen autókat is árusítanak majd, de egyelőre csak Kínában.

A sofőrnek a használat előtt regisztráltatnia kell az ujjlenyomatait, mielőtt hozzáférést kap az autóhoz. A kocsiajtó kilincsben vannak a szenzorok, amelyek leolvassák az biometrikus azonosító elemeket és ezeket küldik titkosítva egy központba, amely engedélyezi az ajtónyitást.

A kocsiban lévő indítógomb hasonló elven működik.

Természetesen a rendszer azt is engedi, hogy több ember ujjlenyomata is rögzíthető legyen a kocsihoz felhasználóként. Egyébként, ezekhez az adatokhoz, hozzá lehet kapcsolni az elektromos memóriaülések, a visszapillantó-tükrök beállításának pozíció adatait is, így sofőrcsere esetén is azonnal beáll minden a kívánt helyzetbe.

Nyilván egy ilyen rendszernek elég stabilan kell működnie ahhoz, hogy ténylegesen kiváltsa a slusszkulcsot, és a koreaiak azt mondják a meghibásodási mutatója az olvasónak egy az ötvenezerhez.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.