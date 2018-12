Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","shortLead":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","id":"20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224452ea-26de-4c84-a62b-b8f8840e727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","timestamp":"2018. december. 18. 11:37","title":"21 millió 820 ezer kifizetetlen túlóra a francia rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","shortLead":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","id":"20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f667bac-c9bd-4c3c-8817-e72153318774","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","timestamp":"2018. december. 17. 09:36","title":"Videón, ahogy kidobják az MTVA-ból Szélt és Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1988 óta sok minden megváltozott.","shortLead":"1988 óta sok minden megváltozott.","id":"20181218_Brody_Janos_szembesitette_a_regi_Orban_Viktort_a_maival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c494fac3-ec87-4855-ad76-b96e4d700d0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Brody_Janos_szembesitette_a_regi_Orban_Viktort_a_maival","timestamp":"2018. december. 18. 08:16","title":"Bródy János szembesítette a régi Orbán Viktort a maival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","shortLead":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","id":"20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d40f18b-872f-4924-ad5f-8f2cd3a89e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","timestamp":"2018. december. 17. 15:56","title":"A fél világ a budapesti tüntetésekről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos életben tapasztalható vissaélések és csalások mértékét.","shortLead":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos...","id":"20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334c8e1-ac80-4e67-94bf-47a1e1a31642","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Totális megfigyelés: Kína rendszere odacsaphat a trükköző tudósoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","shortLead":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","id":"20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17811d35-7f1d-4471-b2de-9648502ec857","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","timestamp":"2018. december. 17. 21:30","title":"Miközben nagyban tüntetnek, Orbán átugrott Bécsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el az MTVA épületéből. Hadházyt úgy lökték ki a fegyveres őrök, hogy a földre esett, de Szél Bernadett is sírva hagyta el a székházat.","shortLead":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el...","id":"20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624f699-3d73-416d-8001-775ea819a7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","timestamp":"2018. december. 17. 16:01","title":"Nem dobhatták volna ki Hadházyékat a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú földbérleti szerződést.","shortLead":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú...","id":"20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58dfbe-a775-472f-90c5-7e01236860ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","timestamp":"2018. december. 17. 05:41","title":"Egymilliárdot fizet az állam ügyvédekre egy agrárcég elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]