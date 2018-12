Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a26d67-d5fc-4e72-905e-ad8650663bec","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","timestamp":"2018. december. 18. 15:30","title":"\"Értékünk a sokszínűség\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Daczi Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","shortLead":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","id":"20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9cae18-bb4d-49a7-a373-9183ab8a9678","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","timestamp":"2018. december. 17. 13:10","title":"Az MTVA vezérigazgatója Óbuda jegyzőjét küldte a képviselőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","shortLead":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","id":"20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c5fc3-9cc1-48c9-9338-b0afecf5200b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","timestamp":"2018. december. 19. 06:41","title":"A nap fotója: végre egy úthiba, amiért nem nagyon lehet haragudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48e2f6a-9877-40aa-80d0-57148f57ac0d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha át is jutnának a biztonsági őrök sorfalán, az ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni a követeléseiket, de a newsroomban rekedt tévések sem fogják már sokáig bírni, hogy nem tudnak kimenni enni, sőt még pisilni sem – mondta egy köztévés forrásunk. Kiderült, hogy a teherportán keresztül még reggel is dolgozni indultak stábok, hiszen a tüntetők a főbejáratnál vannak.\r

\r

","shortLead":"Ha át is jutnának a biztonsági őrök sorfalán, az ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni a követeléseiket, de...","id":"20181217_Mi_szivtuk_meg__pisilni_sem_tudnak_elmenni_a_bezarkozott_koztevesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a48e2f6a-9877-40aa-80d0-57148f57ac0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0156c610-bd3f-4ae0-a4bd-51308afc4291","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mi_szivtuk_meg__pisilni_sem_tudnak_elmenni_a_bezarkozott_koztevesek","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"„Mi szívtuk meg” – pisilni sem tudnak kimenni az MTVA-ban rekedt tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","shortLead":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","id":"20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab3d09e-96a4-4697-81ff-5a7295187821","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","timestamp":"2018. december. 18. 20:17","title":"Meddig tűritek? - videóüzenetet küldött a Momentum Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és kiszállás.","shortLead":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és...","id":"20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f05cbf-a60d-4d1b-bc6c-3cb8ee4c4410","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","timestamp":"2018. december. 18. 11:21","title":"Valami Amerika: széttárulkozó ajtókkal támad a Lincoln luxuslimuzin, félhet az S-osztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]