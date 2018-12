Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","shortLead":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","id":"20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8cf6d-489e-4b5e-972a-e98591563332","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","timestamp":"2018. december. 21. 11:18","title":"Kutatás: többség a tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f61ef55-fd4d-4eb8-9acc-7fccf62c7fc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hodász András, az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia \"sztárpapja\", a politika és a kereszténység káros összefonódásáról, és arról is beszélt a válaszonline.hu-nak adott interjújában, hogy kint volt a túlóratörvény ellen tiltakozó egyik tüntetésen. Szerinte a munkás bérének visszatartása akkora bűn, mint a szándékos emberölés. ","shortLead":"Hodász András, az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia \"sztárpapja\", a politika és a kereszténység káros összefonódásáról...","id":"20181221_Hodasz_Andras_katolikus_pap_aki_a_munkas_beret_visszatartja_egbekialto_bunt_kovet_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f61ef55-fd4d-4eb8-9acc-7fccf62c7fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae54b70-fe12-4b50-bdc3-a4dfb570d686","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Hodasz_Andras_katolikus_pap_aki_a_munkas_beret_visszatartja_egbekialto_bunt_kovet_el","timestamp":"2018. december. 21. 10:46","title":"Hodász András katolikus pap: Aki a munkás bérét visszatartja, égbekiáltó bűnt követ el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c0fbb6-9d9c-4157-b726-6501c9a6e214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte biztos, hogy Gigi Becali a genderkutatók rémálma.","shortLead":"Szinte biztos, hogy Gigi Becali a genderkutatók rémálma.","id":"20181221_Hogyan_tudna_egy_no_futballozni_Nem_arra_talaltak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c0fbb6-9d9c-4157-b726-6501c9a6e214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d65c48-c30c-40c5-9d48-ef6afe0f6f9e","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Hogyan_tudna_egy_no_futballozni_Nem_arra_talaltak_ki","timestamp":"2018. december. 21. 12:03","title":"„Hogyan tudna egy nő futballozni? Nem arra találták ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell felkészülni – figyelmeztetett Ausztrália vezető tudományos testülete, a CSIRO. Más földrészeken, így nálunk sem sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell...","id":"20181221_ausztralia_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73157f-cc5a-4e2d-8d9f-91b63fcdd230","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_ausztralia_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2018. december. 21. 16:03","title":"Nagyobb hőhullámok, erdőtüzek, viharok és szárazság – ezt okozza a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az okostelefon évek óta az egyik legnépszerűbb ajándék, amit a szülők a gyerekeknek szánnak karácsonyra. Sorra vettük, milyen alkalmazásokat érdemes telepíteni, illetve milyen beállításokat érdemes elvégezni a mobilon, mielőtt az örömből sírás lesz.","shortLead":"Az okostelefon évek óta az egyik legnépszerűbb ajándék, amit a szülők a gyerekeknek szánnak karácsonyra. Sorra vettük...","id":"20181222_karacsonyi_ajandek_okostelefon_gyerek_biztonsagos_mobilhasznalat_gyerekek_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ee2995-055b-40d6-9bbd-29e95b14b19b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_karacsonyi_ajandek_okostelefon_gyerek_biztonsagos_mobilhasznalat_gyerekek_vedelme","timestamp":"2018. december. 22. 20:00","title":"Mobilt ad a gyereknek karácsonyra? Ezeket mindenképpen állítsa be rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa8445f-8e03-40b0-84c9-70c71463ecef","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bajban van a jobboldal – és ezt voltaképp el is ismeri –, ha az általa meghirdetett kultúrharcban, az általa balliberálisnak mondott alkotókkal és alkotásokkal szemben hatékonyan akar fellépni.","shortLead":"Bajban van a jobboldal – és ezt voltaképp el is ismeri –, ha az általa meghirdetett kultúrharcban, az általa...","id":"20181221_A_Sacra_Coronatol_a_kormanypopig_ezek_a_jobboldal_kulturharcanak_bevetheto_elemei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa8445f-8e03-40b0-84c9-70c71463ecef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5e218c-59ba-49dc-9155-41f3f57422be","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_A_Sacra_Coronatol_a_kormanypopig_ezek_a_jobboldal_kulturharcanak_bevetheto_elemei","timestamp":"2018. december. 21. 15:58","title":"A megszállási emlékműtől a kormánypopig: ezek a jobboldal kultúrharcának bevethető elemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség szerint rongálást követett el. Az ügyész közérdekű munka kiszabását kérte.","shortLead":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség...","id":"20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c6ee9-54f5-47d8-9792-59ef1692a725","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","timestamp":"2018. december. 21. 11:35","title":"27.128 forintos kárt okozott a Kossuth téri zászlórudat összefújó tüntető - ma már ítéletet hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ünnep betett a közlekedésnek.","shortLead":"Az ünnep betett a közlekedésnek.","id":"20181222_A_magyarukran_hataratkelohelyeken_is_tobb_oras_a_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192d8faf-b0d8-4600-98e4-a917006e5c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_A_magyarukran_hataratkelohelyeken_is_tobb_oras_a_varakozas","timestamp":"2018. december. 22. 11:54","title":"A magyar-ukrán határátkelőhelyeken is több órás a várakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]