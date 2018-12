Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7281788d-5abe-496b-8a39-487fadd30c67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az első közbeszerzési felhívás, amely a Fertő tó komplex fejlesztését érinti.","shortLead":"Megjelent az első közbeszerzési felhívás, amely a Fertő tó komplex fejlesztését érinti.","id":"20181228_Mehetnek_a_munkagepek_a_Ferto_tora_bontani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7281788d-5abe-496b-8a39-487fadd30c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0476e8-cf95-495b-90d1-8229b199cdb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Mehetnek_a_munkagepek_a_Ferto_tora_bontani","timestamp":"2018. december. 28. 13:44","title":"Mehetnek a munkagépek a Fertő tóra bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi nem indokolja ezt a fizetéskülönbséget. ","shortLead":"Semmi nem indokolja ezt a fizetéskülönbséget. ","id":"20181228_Dwayne_Johnson_Emily_Blunt_fizetes_Jungle_Cruise_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13caabba-2f13-4dee-a712-c2de130f1bb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Dwayne_Johnson_Emily_Blunt_fizetes_Jungle_Cruise_kulonbseg","timestamp":"2018. december. 28. 15:13","title":"Kétszer annyit kapott egy filmért Dwayne Johnson, mint Emily Blunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","shortLead":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","id":"20181228_krokodil_mexiko_chrysler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498199-34ec-482b-9b79-5cae24e2364f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_krokodil_mexiko_chrysler","timestamp":"2018. december. 28. 17:44","title":"Videó: úgy sétálgatott egy krokodil egy autókereskedésben, mintha ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387726a2-821d-4742-9094-7ef69c98ce4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyik izgalmas újdonságát, CineBeam nevű lézerprojektorának új változatát is elhozza a jövő évi CES-re az LG.","shortLead":"Egyik izgalmas újdonságát, CineBeam nevű lézerprojektorának új változatát is elhozza a jövő évi CES-re az LG.","id":"20181228_lg_cinebeam_4k_projektor_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387726a2-821d-4742-9094-7ef69c98ce4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba9e384-2261-4c58-bf06-f600ce70e174","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_lg_cinebeam_4k_projektor_ces_2019","timestamp":"2018. december. 28. 12:03","title":"Az igen: az LG új projektora centikről vetít 4K-s képet a szoba falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Őt is meglepte a döntés.","shortLead":"Őt is meglepte a döntés.","id":"20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf6d42d-28a7-4d08-bea2-ec66a1289cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","timestamp":"2018. december. 29. 14:20","title":"Törőcsik Mari jobban örülne, ha halála után nyílna meg az emlékháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","shortLead":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","id":"20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fd14f-6daf-47cd-ba20-a1f63faa3029","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 15:03","title":"Otthagyta a DK-t a vas megyei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5fa9fe-7e64-4b48-b483-316c91de0f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Lesznek azért napos időszakok, de esőre és szélre is számíthatunk szombaton.\r

\r

","shortLead":"Lesznek azért napos időszakok, de esőre és szélre is számíthatunk szombaton.\r

\r

","id":"20181229_Valtozekony_idojarast_hoz_az_ev_utolso_szombatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5fa9fe-7e64-4b48-b483-316c91de0f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0ffe43-fc1b-4a29-97bb-5f43389f78c0","keywords":null,"link":"/idojaras/20181229_Valtozekony_idojarast_hoz_az_ev_utolso_szombatja","timestamp":"2018. december. 29. 09:23","title":"Változékony időjárást hoz az év utolsó szombatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]