[{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","shortLead":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","id":"20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6cae78-be99-4195-9651-72a9fdc665eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","timestamp":"2018. december. 31. 09:15","title":"Legalább 68-an meghaltak a Fülöp-szigeteki áradások és földcsuszamlások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","shortLead":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","id":"201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a287489-06e6-4825-b590-d7676e39d514","keywords":null,"link":"/itthon/201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. december. 30. 15:30","title":"A magyarok Putyinnál csak a pápát kedvelik jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Direkt ezért adtak ki egy külön számot a Magyar Közlönyből. ","shortLead":"Direkt ezért adtak ki egy külön számot a Magyar Közlönyből. ","id":"20181230_Meg_is_jelent_a_Magyar_Kozlonyben_a_rendelet_az_uj_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fb5b72-bcad-4249-9c07-9b3efe94d966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Meg_is_jelent_a_Magyar_Kozlonyben_a_rendelet_az_uj_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 30. 15:28","title":"Meg is jelent a Magyar Közlönyben a rendelet az új minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb munkát tud végezni, mint a hagyományos eszközökkel. ","shortLead":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb...","id":"20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0337b89-c1ce-4b27-bdd2-9341f232b6ec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","timestamp":"2018. december. 30. 15:17","title":"Ön engedné, hogy karddal vágják le a haját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","shortLead":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","id":"20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db551a-0024-463f-ad59-897bd9d732f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","timestamp":"2018. december. 30. 17:17","title":"Rövid ideig nem járt a 4-6-os villamos a Corvin-negyed és a budai megállók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","shortLead":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","id":"20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9f23-35c2-404b-a8e5-03c43264a607","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","timestamp":"2018. december. 29. 18:55","title":"Miniszteri biztost kapott Orbánék Hungary Helps programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet a fideszes és ellenzéki szavazók. ","shortLead":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet...","id":"20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af0eafc-8334-4c63-803b-b58fec723e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","timestamp":"2018. december. 30. 09:26","title":"Optimistán várják az új évet az ellenzéki szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt Magyarországon, aki rövidre vágatta a haját, nadrágot hordott és szivarozott. A ma 190 éve született Szendrey Júliáról kevesen tudják, hogy költőként és műfordítóként is elismerték a kortársak. Költői hagyatékának jelentős része viszont elveszni látszott, míg 2010-ben Gyimesi Emese meg nem találta. Az első, teljes kiadás alkalmából beszélgettünk az irodalomtörténésszel. ","shortLead":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt...","id":"20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e430cd3-58d3-4859-8fd7-c5b18453b8f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","timestamp":"2018. december. 29. 20:00","title":"Szendrey Júlia: Egy nő több, mint csak asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]