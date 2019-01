Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex Pistols producere, Malcolm McLaren. Számos magyar film zenéjét jegyzi.","shortLead":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex...","id":"20190102_meghalt_Peter_Ogi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb89496-4f33-45e2-969c-3900205db992","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_meghalt_Peter_Ogi","timestamp":"2019. január. 02. 18:26","title":"Meghalt Peter Ogi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra, de ma is tömegek járnak a koncertjeire. Még a Sziget-közönség is oda van érte. Nyolc évtized, nyolc dal - tudja folytatni a szövegeket?



","shortLead":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra...","id":"20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023235a4-71da-4c33-acf1-6077e09b4879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","timestamp":"2019. január. 04. 13:48","title":"Biztos, hogy mindenki ismeri a dalait? - Korda György 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","shortLead":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","id":"20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f6c9d4-5e77-4617-939f-43ab30c23699","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2019. január. 03. 15:35","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord: 100,8 km/órát mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","shortLead":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","id":"20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3564771e-275f-404c-8363-87fd576205ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","timestamp":"2019. január. 03. 16:24","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el az afgán férfit, aki a Keletinél garázdálkodott szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház koraszülött intenzív részlege (PIC) - értesült az mfor.hu, de lapunk is úgy tudja: jövő héttől újra fogadnak kismamákat és a babákat a Podmaniczky utcai osztályon.","shortLead":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház...","id":"20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342bd8-ad64-4fee-a722-82d2a8491a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","timestamp":"2019. január. 04. 16:56","title":"Jövő héten újranyit a Honvédkórház koraszülöttcentruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","id":"20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59432b7-9872-4975-9e3e-97f18a6e1349","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","timestamp":"2019. január. 03. 06:41","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt tetszetős új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]