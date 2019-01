Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","shortLead":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","id":"20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2a3fb-8436-4f3d-abb8-c4343730d32c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","timestamp":"2019. január. 18. 09:46","title":"A Médiatanács leokézta az MTVA karaktergyilkos híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének ötödik, utolsó fordulójában.\r

","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös...","id":"20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea3c43-00f2-4c1b-9254-ab2e74db7b99","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","timestamp":"2019. január. 17. 22:15","title":"Kézilabda-vb: óriásit küzdött, de kikapott a svédektől a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli személyek vezetik. ","shortLead":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli...","id":"20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604226b2-3836-4374-8454-2a794cf174e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 17. 16:09","title":"\"Felelősségérzetből\" a 82 éves Berlusconi is indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","shortLead":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","id":"20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d739d71-b70a-4115-8a8d-17cd4e41c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","timestamp":"2019. január. 17. 21:36","title":"Semjén: a Fidesz-KDNP a magyar történelem és az EU legsikeresebb politikai konstrukciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég, ezért figyelmeztető sztrájkot tartanak – jelentette be a szakszervezet.","shortLead":"A dolgozók 40 százalékos béremeléssel éreznék úgy, hogy megbecsüli őket a munkahelyük, az Audi bérajánlata nem elég...","id":"20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea04e4f-6fcc-4aca-9698-082d18a9123f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ef4ea-6639-474b-8ca9-a255c3b97a83","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Nem_fogadtak_el_a_ceg_ajanlatat_sztrajkba_lepnek_a_gyori_Audi_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 17. 19:21","title":"Nem fogadták el a cég ajánlatát, sztrájkba lépnek a győri Audi dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik az ÚNK-t.","shortLead":"Egy projektvezető és egy szakmai igazgató is távozott, az Index forrásai szerint elképzelhető, hogy átszervezik...","id":"20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d31aba-3ba3-4e40-bbcf-fc4e4b2a4cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6958508-1286-4a5e-8dbc-fce4164a0ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Sorra_mondanak_fel_a_dolgozok_az_Uj_Nemzedek_Kozpontnal","timestamp":"2019. január. 17. 08:31","title":"Sorra mondanak fel a dolgozók az Új Nemzedék Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","shortLead":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","id":"20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f0839-71af-4490-8b31-49092b797901","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","timestamp":"2019. január. 18. 07:57","title":"Továbbra is sereghajtók vagyunk nyelvtudásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű: hagyjuk őket sokat játszani, és figyeljünk a játék közbeni kezdeményezéseikre – vallja Iben Dissing Sandahl. Hasznos gondolatok a dán gyerekpszichológus könyvéből.","shortLead":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű...","id":"20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d34c58a-92e1-4e2e-8aca-3dda8c882a26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","timestamp":"2019. január. 17. 13:15","title":"Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyerekeket? Figyeljünk a siker hangjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]