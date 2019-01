Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően igen jó vételt csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően...","id":"20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaa8872-3a82-4d2e-946e-73e8b5736327","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","timestamp":"2019. január. 20. 06:41","title":"Időutazásra hív ez a régi, de alig használt 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","shortLead":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","id":"20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fe40b-b0fe-488c-ad82-a4cb36192305","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","timestamp":"2019. január. 18. 11:05","title":"Ellenzéki képviselőnők üzentek Nagy Blankának: Nálunk most ötöst kaptál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában.","shortLead":"A világbajnok francia válogatott 33-30-ra legyőzte szombaton az Európa-bajnok spanyol csapatot a német-dán közös...","id":"20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cac54d0-7034-4f5b-a3f5-6a1b36c81162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93892f18-e0aa-4c4c-bd0a-460bfb6bc58a","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Sterbik_bravurjai_most_nem_mentettek_meg_a_spanyolokat","timestamp":"2019. január. 19. 20:36","title":"Sterbik bravúrjai most nem mentették meg a spanyolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett az intézkedő mentősökkel, le is fotózta őket. Azért, mert úgy álltak meg, hogy ő csak tolatással tudott továbbmenni. A közlekedési központ azonnali hatállyal kirúgta a tomboló sofőrt.","shortLead":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett...","id":"20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b262b4c-9acd-4930-a09e-b257e5f4795b","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Beteg életéért küzdő mentősökkel ordibált a buszsofőr, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","shortLead":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","id":"20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d0a1-3545-478c-91e9-98a7d63ae4e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","timestamp":"2019. január. 18. 13:12","title":"Négyezer Audi-dolgozó sztrájkolt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegybankelnök ügyvédje azt mondta, megfontolják, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtanak be és eljárási jogszabálysértésre alapozva kérik a Kúria ítéletének megsemmisítését.","shortLead":"A jegybankelnök ügyvédje azt mondta, megfontolják, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtanak be és eljárási...","id":"20190118_Matolcsy_nem_hagyja_annyiban_szerinte_nem_mondhatjak_ra_hogy_lop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296fb8e-8d5b-4bac-8fa5-54334e0c8df1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Matolcsy_nem_hagyja_annyiban_szerinte_nem_mondhatjak_ra_hogy_lop","timestamp":"2019. január. 18. 18:54","title":"Matolcsy nem hagyja annyiban: szerinte nem mondhatják rá, hogy lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást a Brexit-megállapodás elfogadtatásával küszködő brit miniszterelnökön. ","shortLead":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást...","id":"20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f92e6-3a74-42fc-9e95-8621ba238cdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","timestamp":"2019. január. 18. 14:04","title":"Gollam ismét belebújt Theresa Maybe, és elénekeltette vele a Bohemian Rhapsodyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatok, TAJ-kártya-visszaélések, könyvelési hibák, trükkös nyilvántartások, visszatekert kilométerórák – a hazai blockchaint fejlesztő magyar cég, a BlockBen reményei szerint mindezeknek véget vethet a blockchain technológia, amely 2019-ben számos területen áttörést hozhat.","shortLead":"Tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatok, TAJ-kártya-visszaélések, könyvelési hibák, trükkös nyilvántartások...","id":"20190118_blockchain_technologia_hasznalati_esetek_blockben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42108e1b-dfe5-483a-a492-725074e2c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_blockchain_technologia_hasznalati_esetek_blockben","timestamp":"2019. január. 18. 12:03","title":"Ez a módszer véget vethet a TAJ-kártyás csalásoknak és a kilométeróra-visszatekeréseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]