[{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele nem egyező sejtet - mondta a gimnazista.","shortLead":"Bayer Zsolt a nemzet udvari bolondja, az Orbán-kormány pedig egy daganatos sejt, amelyik fel akarja falni a több, vele...","id":"20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f631e-6578-482f-83b7-5d1d59a34f73","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_Orban_Viktor_tuntetes_beszed","timestamp":"2019. január. 19. 14:59","title":"Nagy Blanka a színpadról is beolvasott a Fidesz publicistájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki városban is tüntettek ma. A fővárosban négy helyszínről vonultak a tüntetők a Várkert Bazárhoz, majd néhányan a Lánchídhoz mentek, ott némi szembenállás után a rendőrök egyesével vitték el azokat, akik nem hagyták el az úttestet. A Lánchídról hat embert állítottak elő, egyikük kiszabadításáért 50 ember az V. kerületi rendőrkapitányság elé vonult. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki...","id":"20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee9e289-d1aa-45fe-9ba0-43377430109d","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","timestamp":"2019. január. 19. 12:03","title":"Az V. kerületi kapitányság előtt ért véget a tüntetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még májusban ígérte meg, hogy átláthatóbb lesz a Messenger, mostanáig viszont várni kellett a dizájnváltáson átesett alkalmazásra.","shortLead":"A Facebook még májusban ígérte meg, hogy átláthatóbb lesz a Messenger, mostanáig viszont várni kellett a dizájnváltáson...","id":"20190121_facebook_messenger_dizajn_rancfelvarras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5db2f-69c5-444b-bc85-b7c9cc4e2369","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_facebook_messenger_dizajn_rancfelvarras","timestamp":"2019. január. 21. 09:33","title":"Frissítsen rá a Facebook Messengerre, lehet, hogy már ön is megkapta az új változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","shortLead":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","id":"20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d8061a-f204-4be1-b673-525645a5324e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","timestamp":"2019. január. 19. 16:47","title":"A tüntetők lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","shortLead":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","id":"20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182af690-a057-4960-a303-9f83fd442a54","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","timestamp":"2019. január. 20. 16:38","title":"Halálos tűz pusztított egy francia síterep központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"Bodacz Péter","category":"kkv","description":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb pályán fociznak.","shortLead":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb...","id":"201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fb280-c2aa-4c01-8250-80924362b257","keywords":null,"link":"/kkv/201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Ferihegyi fejlesztések: közepesnek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","shortLead":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","id":"20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e231b2a-354b-47fa-999b-6018acbf9ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 12:45","title":"A Gundelnél O1G-feliratú zsíros kenyérrel tiltakoztak a kormány urizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]