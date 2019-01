Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5f1101-ae39-4c9c-a91f-76315d3efd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1386c6a-0d7c-44db-98cb-dc4c25288f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Marabu_FekNyuz_Lovagkereszt","timestamp":"2019. január. 16. 18:06","title":"Marabu FékNyúz: Lovagkereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást a Brexit-megállapodás elfogadtatásával küszködő brit miniszterelnökön. ","shortLead":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást...","id":"20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f92e6-3a74-42fc-9e95-8621ba238cdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","timestamp":"2019. január. 18. 14:04","title":"Gollam ismét belebújt Theresa Maybe, és elénekeltette vele a Bohemian Rhapsodyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc303f6-8204-43c1-baeb-ef08b62ef1e0","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Ismét egy ellenzéki akció teremt páratlan lehetőséget a hatalomnak elnémíttatni kritikusait. ","shortLead":"Ismét egy ellenzéki akció teremt páratlan lehetőséget a hatalomnak elnémíttatni kritikusait. ","id":"20190117_hont_bayer_zsolt_gyotro_igazsaga_o1g_alkonya_szolasszabadsag_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc303f6-8204-43c1-baeb-ef08b62ef1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9726166d-cb3b-4538-82af-dbf96f18194e","keywords":null,"link":"/velemeny/20190117_hont_bayer_zsolt_gyotro_igazsaga_o1g_alkonya_szolasszabadsag_hadhazy","timestamp":"2019. január. 17. 16:30","title":"Hont: Bayer Zsolt gyötrő igazsága és az O1G alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","shortLead":"A rendszerváltás óta szervezett sztrájkokról ír friss számában a HVG.","id":"20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7675478-7b91-412e-beb2-a9048f1ec175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8405be8a-1be0-4065-ac50-ef034f920da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Olyan_ritka_a_sztrajk_nalunk_mint_a_feher_hollo","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"Olyan ritka a sztrájk nálunk, mint a fehér holló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint a mai fiatalok több mint fele már 15-16 évesen átesik. A túl korai szex az esetek 85 százalékában negatív tapasztalatot okoz, de a túl későinek is lehetnek mellékhatásai. ","shortLead":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint...","id":"20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a83081-b32e-46b9-8490-67d5513c4767","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","timestamp":"2019. január. 17. 19:30","title":"Mikor veszítsük el a szüzességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","shortLead":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","id":"20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482daf35-376b-4634-bcb9-2d2a8c348011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","timestamp":"2019. január. 17. 18:39","title":"Soha nem volt ennyire népszerű a briteknél az EU-ban maradás ötlete a Brexit-népszavazás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget a követeléseiknek, sztrájkolni fognak a közszolgálati dolgozók.","shortLead":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget...","id":"20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e9991f-5e23-4492-83e0-e535735534c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","timestamp":"2019. január. 17. 11:15","title":"Március 14-én jöhet a közszolgálati dolgozók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","shortLead":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","id":"20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae181ec8-c7a4-4e6b-951b-b3e872e75ae0","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","timestamp":"2019. január. 16. 16:16","title":"Tömegével lehet rendelni O1G-s tárgyakat Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]