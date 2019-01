Nemrégiben volt szerencsénk alaposan kipróbálni az Arona és az Ateca nagy testvérének szánt új divatterepjárót, a Tarracót, mely most már a Seat hazai konfigurátorában is elérhető. Az akár 7-személyes kivitelben is kapható méretes SUV jelenleg kétféle felszereltségi szinttel, Style, illetve Xcellence változatban rendelhető.

© Seat

Legolcsóbban 9,79 millió forint ellenében lehet Tarracónk, ennyibe kerül ugyanis az 1,5 literes 150 lóerős TSI benzinmotorral szerelt kétkerék-hajtású változat, melyben hatfokozatú kéziváltó található. A 150 lóerős TDI dízel alapára 10,49 millió forint, az ugyanilyen motoros, de már összkerék-hajtású és DSG automataváltós Tarraco alapára pedig 11,8 millió forint.



A csúcsot jelenleg a 13 millió forintos Tarraco 2.0 TDI DSG 4Drive Xcellence jelenti, melyben 190 lóerős dízelmotor, összkerékhajtás és DSG váltó található.

© László Ferenc

A VW konszern hasonló alapokra épülő Skoda Kodiaq divatterepjárója 7,88 millió forintos alapárral bír, a Volkswagen Tiguan Allspace pedig minimum 9 millió forint kifizetését követően lehet a miénk.

© Seat

