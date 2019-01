A Peugeot-Citroen a PSA csoport prémiummárkája a DS, 2015-ben vált teljesen önállóvá. A nevét az 1955-ben bemutatott legendás DS-típusról, vagyis a "Déesse" (Istennő) után kapta. A jelen idejű változat is valami ilyen, a hagyományostól igen eltérő, eleganciát sugárzó és modern autókat jelentene. Az egész márka felfuttatása most indul be igazán nálunk is, mert egy új dedikált bemutatóhelyet kapott Budapesten is a DS.

A helyszín dizájnja elegáns atmoszférájú, ahol a márka négy alapszíne: a fekete, a fehér, a bíbor és pezsgőszín van jelen és mindenhol uralkodik, akárcsak a márka másik jellegzetessége: a gyémánthatású mintázat.

Maga a DS 7 Crossback egy nagy prémium SUV, amelynek hossza közel 4,6 méter, és ha más márkánál keresünk versenytársakat, nagyjából a Volvo XC60 vagy az Audi Q5 hozható fel. A kocsi külseje és belseje is kellően extrémek tekinthető a magyar átlagvásárlók szemében, ahogyan például a bíbor fényű LED-es fényszórók lencséi egy pirouettet csinálnak a kocsi indításakor.

Az egész koncepció szerencsére koherensen különc. A műszerfal tetején lévő exkluzív BRM Chronograph is hasonlóan bukkan elő indításkor. Az egész autó egy kicsit olyan, mint egy párizsi butik. Bátor színek, bátor formák és szokatlan megoldások.

Maga a technológia, ami a kocsiban van, háromféle turbómotor két benzinessel 1.2 liter és 1.6 liter lökettérfogattal és egy 2.0 literes dízellel, 130 és 225 LE közötti teljesítménytartományban érhető el. A többségük már nyolcfokozatú automata sebességváltóval kapható szériaváltozatban. Nyilván, a hibrid és elektromos hajtások felé megy ez a piac is, itt is bejelentették, hogy jön a 300 lóerős, négykerék-meghajtású plug-in hibrid e-Tense, de erre még nagyjából egy évet várni kell.

Az asszisztens rendszerek is inkább a top-kategóriát hozzák és olyan egyedi eszközei is vannak, mint az orr-részben lévő infravörös kamera, amely éjszaka észleli a gyalogosokat és az állatokat. Egy másik kamera pedig az utat figyeli és az úttest állapotától függően valós időben állítja a felfüggesztés keménységét, akár 130 km/h-s tempóig.

Tudták a franciák is, hogy szolgáltatás oldalról is komolyan meg kell támogatni egy új márkát. Itt 5 éves vagy 100 000 kilométeres garanciát adnak, ráadásul a kötelező szervizelések díja is benne van, plusz hozzák-viszik az autót ilyenkor, díjmenetesen. Ami pedig a kereskedelmi árakat illeti, három változatot emeltek ki a bevezetés kapcsán:

