Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","shortLead":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","id":"20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311e267-ce50-49b4-83dc-a9f6d6e7404c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","timestamp":"2019. január. 22. 19:52","title":"Pont a tüntetők felett kapcsolt ki a közvilágítás Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74a2f0a-be4d-41b8-9aab-f9a22323da91","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az RTL Klub biztosra akar menni, sorra indítja a külföldi sorozatok adaptációit, és úgy tűnik, a nézők vevők is ezekre. A tanár jó elgondolással, kiváló szereplőkkel indult újra, de nagyjából egy közepes szappanopera lett belőle.","shortLead":"Az RTL Klub biztosra akar menni, sorra indítja a külföldi sorozatok adaptációit, és úgy tűnik, a nézők vevők is ezekre...","id":"20190121_Olyan_igeretes_A_tanar_masodik_szeriaja_mint_egy_oktatasi_reform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74a2f0a-be4d-41b8-9aab-f9a22323da91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bb8a65-170d-407f-8804-6b8bd9957523","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Olyan_igeretes_A_tanar_masodik_szeriaja_mint_egy_oktatasi_reform","timestamp":"2019. január. 22. 08:45","title":"Olyan ígéretes A tanár második évada, mint egy oktatási reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","shortLead":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","id":"20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c8968-2f3f-4b87-b391-f58a2f379f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","timestamp":"2019. január. 21. 14:25","title":"Ilyen a jóárasított hatkerekű monstrum Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","shortLead":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","id":"20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d8f45-c10d-46df-b961-b312081ed6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Ez csak ízelítő volt abból, ami ezután jön – üzente a zimbabwei elnök, miután a tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","shortLead":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","id":"20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995a051-848d-4c58-9118-9ab158295c98","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","timestamp":"2019. január. 21. 12:07","title":"Vajna Tímea az Instagramon üzent elhunyt férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free alapítvány vezetője.","shortLead":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free...","id":"20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d04d84-1017-483a-b13e-be93ba9054cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","timestamp":"2019. január. 22. 08:03","title":"Megtörténhet az elképzelhetetlen: néhány éven belül kihalhatnak a tigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]