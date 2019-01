Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","shortLead":"Kezdődnek az átalakítások a jobboldali médiaalapítványnál, elsőként a hírigazgatóságok munkáját hangolják össze.","id":"20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e19591-f323-4bd9-9792-d20f18cf8ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Osszehangoljak_az_Echo_TV_es_a_Hir_TV_hirgyartasat","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Összehangolják az Echo Tv és a Hír Tv hírgyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet az eredmény.","shortLead":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet...","id":"20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ec1d5-64b5-4635-b809-7fbdc470171b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","timestamp":"2019. január. 22. 14:03","title":"Ilyen is van már: ez a headset tudja, hova néz a viselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett eredménye.","shortLead":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett...","id":"20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a05da-039b-4760-b4ae-351dae8b16e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","timestamp":"2019. január. 21. 14:33","title":"Sorra törlik a videókat a YouTube egyik legrégibb és legjobban pörgő csatornájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így az határozatképtelen lesz.","shortLead":"Így az határozatképtelen lesz.","id":"20190121_A_penzugyminiszter_es_a_fideszes_kepviselok_kihagyjak_a_nyugdijak_keseserol_szolo_ulest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ff07d-e23f-40e9-bc38-6e8cc2cfa0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_A_penzugyminiszter_es_a_fideszes_kepviselok_kihagyjak_a_nyugdijak_keseserol_szolo_ulest","timestamp":"2019. január. 21. 18:53","title":"A pénzügyminiszter és a fideszes képviselők kihagyják a nyugdíjak késéséről szóló ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","shortLead":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","id":"20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecd8c7f-3885-4a5b-aad9-d5e53fbc7d24","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. január. 23. 05:50","title":"A BKK vezérigazgatójának leváltásáról dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","id":"20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d311cf-46dc-4aff-94c8-8f845b5285be","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","timestamp":"2019. január. 22. 15:57","title":"Vajna egyik legfontosabb vállalatában egy titokzatos amerikai cég lett a többségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba.","shortLead":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super...","id":"20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe9237-c81b-4972-9f08-0171a5d01975","keywords":null,"link":"/sport/20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Hatalmas bírói tévedés és őrült negyedik negyed – így dőlt el a Super Bowl párosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]