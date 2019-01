Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","shortLead":"Már megvan az argentin játékos utóda a Milannál.","id":"20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45c3df2a-4f14-4933-a7df-e1d4d112d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1681380f-f5a1-4d5f-9f7d-6a18b4ace2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190124_gonzalo_higuain_juventus_chelsea_milan_krzysztof_piatek","timestamp":"2019. január. 24. 12:21","title":"Bemutatta Higuaínt a Chelsea – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány év. Az akkor új autók pedig mára – jól megőrzött állapotban – milliós ritkaságok lettek. ","shortLead":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány...","id":"20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52441e-8ccc-41bc-aab7-88e6b53a5b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Itt egy ’89-es fotó, ami szerint 5 évet kell várni egy 1300-as Zsigulira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keményen betámadta a briteket a Guy Verhofstadt vezette irányítócsoport.","shortLead":"Keményen betámadta a briteket a Guy Verhofstadt vezette irányítócsoport.","id":"20190124_Brexit_A_brit_parlament_utan_az_EP_is_bekemenyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f914bdc-d11c-48e5-aad2-0ba35b9ae111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brexit_A_brit_parlament_utan_az_EP_is_bekemenyit","timestamp":"2019. január. 24. 15:59","title":"Brexit: A brit parlament után az EP is bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen szépen haladnak a munkával.","shortLead":"A Boeing még 2017 októberében ugrott fejest a repülő taxik fejlesztésébe egy felvásárlással. A jelek szerint igen...","id":"20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba81e1d-e174-4cb9-aab1-4eba4993d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af57b59d-c2a0-4a8d-89ee-6e2029ffa672","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_boeing_repulo_taxi_onvezeto_repulo_taxi_dron_aurora_flight_sciences_vtol","timestamp":"2019. január. 24. 13:03","title":"Tényleg repülő taxit fejleszt a Boeing, már meg is volt az első teszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia segítségével bárkiről megmondják egy szelfi alapján, hogy hogyan néz majd ki 20 év múlva. Vagy legalábbis hogyan nézhet majd ki.","shortLead":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia...","id":"20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f1fed-b0a6-4d64-9f0b-dc1d91e2e027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","timestamp":"2019. január. 24. 08:03","title":"Megnézné, hogy fog kinézni 20 év múlva? Ez az program majd megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217c0b5-0290-4c00-a309-dd6ad458db43","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Balázsék főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","shortLead":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","id":"20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d13a5d-08e1-4219-9870-15ec833ba0de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","timestamp":"2019. január. 25. 10:00","title":"2020-ra teljes Budapestet lefedi a ma 1 éves MOL Limo autómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]