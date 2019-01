Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére – jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsong Un parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt támogatja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt...","id":"20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5d2a7-94a3-4aa0-9924-8f68ea194c72","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Gyurcsányék is Karácsonyt támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","shortLead":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","id":"20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb822382-5d35-46d2-8b35-4f2bfc19fc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","timestamp":"2019. január. 25. 15:21","title":"Már úton vannak felénk az első Tesla Model 3 szállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","shortLead":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","id":"20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24574d59-0b36-4887-bf74-d4fdc30984bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2019. január. 25. 09:05","title":"Hófúvás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a cél az, hogy szanálják a vállalatot.","shortLead":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése...","id":"20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6af1ae-0cca-406e-bff6-1b1dd1121cdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","timestamp":"2019. január. 25. 16:10","title":"Budapesten is van üzlete a csődöt jelentő német divatcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 19 gépet és a hozzájuk csapott hajtóműveket és alkatrészeket csak egyben lehet elvinni. ","shortLead":"A 19 gépet és a hozzájuk csapott hajtóműveket és alkatrészeket csak egyben lehet elvinni. ","id":"20190125_Aruljak_a_honvedseg_MiG29eseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a56c726-b93a-4591-8ec0-d071c8c17523","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Aruljak_a_honvedseg_MiG29eseit","timestamp":"2019. január. 25. 19:08","title":"Árulják a honvédség MiG-29-eseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]