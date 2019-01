Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk elég sok mindent és olyan árat kínálunk helyettük, aminek nehéz ellenállni. Teljesen eltűnik a prémium hangulat és csak egy akciós zsákmány marad?","shortLead":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk...","id":"20190126_mercedes_benz_e200_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0379963-cc0e-4c07-ab1d-e54b5ca0e3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_mercedes_benz_e200_teszt","timestamp":"2019. január. 26. 12:30","title":"Teszteltünk egy E-osztályú Mercedest, ami annyiba kerül, mint egy Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","shortLead":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","id":"20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2516bb99-defd-4955-a8cc-fdecafd3b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 10:54","title":"Továbbra sincs döntés a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük a magyar gazdasági növekedési fordulatát, és 1 millió új munkahelyet.","shortLead":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük...","id":"20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca916e0-14a4-4335-88fe-43f032b6e979","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","timestamp":"2019. január. 25. 14:48","title":"Díszdoktori címet kapott Matolcsy a Debreceni Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?\" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.","shortLead":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan...","id":"20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9388a-b1f5-4e93-be2a-82cad28b9161","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","timestamp":"2019. január. 26. 19:25","title":"„Megbénították a katolikus egyházat a zaklatási botrányok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk fényképezési képességeit. Nemrég a Huawei Mate 20X került hasonló helyzetben, azonban a gyártó ebben az esetben abszolút vétlen volt.","shortLead":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk...","id":"20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6255f4-963d-4580-ae99-ae3ddb061bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","timestamp":"2019. január. 25. 15:03","title":"Ismét DSLR-botrányba került egy Huawei-mobil, de azért most másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok sporteseményt rendez. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok...","id":"20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc46da2-3abf-42c8-90dd-b090085d3ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","timestamp":"2019. január. 26. 08:07","title":"Szijjártó: Budapest az EU legbiztonságosabb és legsportosabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter-vezette Központi Nyomozó Főügyészség alá kerülnek a területi ügyészségi szervek, és csak ők foglalkozhatnak mostantól korrupciós ügyekkel is.","shortLead":"A Polt Péter-vezette Központi Nyomozó Főügyészség alá kerülnek a területi ügyészségi szervek, és csak ők...","id":"20190125_Kozpontositjak_az_ugyeszsegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35fab87-bbae-4e32-b662-49e99bc28f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Kozpontositjak_az_ugyeszsegeket","timestamp":"2019. január. 25. 15:05","title":"Központosítják az ügyészségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk, hogy a társadalom szembesüljön a saját működésével” – mondja Horváth Kristóf.","shortLead":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk...","id":"20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab394d6-ae7c-447c-ad15-73870b0f22c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","timestamp":"2019. január. 25. 10:41","title":"„Kényelmesebb rasszistának lenni, mint beleállni a harcokba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]