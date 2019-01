Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a magyarországi vezetéssel nem tud \"szintet lépni\" a bértárgyalás, ezért az ingolstadti központhoz fordulnak.","shortLead":"A szakszervezet szerint a magyarországi vezetéssel nem tud \"szintet lépni\" a bértárgyalás, ezért az ingolstadti...","id":"20190127_sztrajksegely_szakszervezet_ahfsz_audi_munkabeszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf56b5a-c0bc-48dc-aa7c-63d47444ac32","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_sztrajksegely_szakszervezet_ahfsz_audi_munkabeszuntetes","timestamp":"2019. január. 27. 10:25","title":"Sztrájksegélyt fizet a szakszervezet a sztrájkoló Audi-dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","shortLead":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","id":"20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7fe34-099b-4f61-b57c-869f3b42f623","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","timestamp":"2019. január. 28. 21:47","title":"Elmozdítottak egy amerikai egyetemi oktatót, mert arra kérte kínai hallgatóit, hogy angolul beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek számaitól. De nem csak a zene lett más, egy új kutatás szerint a dalszövegek is változtak.","shortLead":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek...","id":"20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944faa14-c5e9-4f11-9424-e93aa5f16210","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","timestamp":"2019. január. 28. 19:38","title":"Dühösebbek és szomorúbbak lettek a dalszövegek az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár. A kistelepüléseken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hiányzik rá a pénz.","shortLead":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár...","id":"20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f117aca5-2944-41ee-832d-582c53a07105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","timestamp":"2019. január. 28. 06:30","title":"Se posta, se takarék, se ATM: még a nyugdíjfelvétel is veszélybe kerül a kis falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","shortLead":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","id":"20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a113844a-a679-4fce-9539-dfeddb8f3327","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","timestamp":"2019. január. 28. 09:26","title":"Mennyire hihető egy hároméves kisfiú sztorija arról, hogy egy medve vigyázott rá az erdőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután felvetődött, hogy a programot profi szinten űzőket akár egy nagyobb mérkőzés keretein belül is egymásnak ereszthetnék. ","shortLead":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután...","id":"20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63287457-faa4-4ea4-943f-a5f0174cc462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","timestamp":"2019. január. 28. 18:03","title":"Jön az e-sport-verseny, ahol csak vetni és aratni kell, a legjobbak pedig milliókat vihetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]