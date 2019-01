Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","shortLead":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","id":"20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05107ca0-eac0-4c7f-88a4-02b0adf54a9e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","timestamp":"2019. január. 27. 19:19","title":"Dánia nyerte a kézilabda-vb-t!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"","category":"cegauto","description":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","shortLead":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","id":"20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0515e-d3e7-4e78-b4dd-8eb2e87e949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 27. 11:25","title":"Leállt az egyik tiszai komp, 40-70 kilométert kell miatta autókázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","shortLead":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","id":"20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcfad3e-7d72-45ec-972b-e3d662677e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","timestamp":"2019. január. 28. 05:12","title":"Egész nap esni fog valami - ónos eső is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban nyugdíjas-e, hiszen ilyenkor nem kell tőle egyéni járulékot vonni, és még szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulási adót sem kell fizetni utána. Az Adózóna bemutatta, miért nem éri meg trükközni a bejelentéssel.","shortLead":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban...","id":"20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc522e3-4fbe-412f-afe8-e5c000638ef8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","timestamp":"2019. január. 28. 12:33","title":"Ezért nem éri meg csalni a nyugdíjból visszatérő dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","shortLead":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","id":"20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963166a-e947-48d3-9fb4-39416a789b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","timestamp":"2019. január. 28. 09:03","title":"Felejtse el a telefonokon a gombokat és a portokat: jönnek az abszolút minimalista mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a8b20b-d41b-4768-8285-2dd88272cd79","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az UNESCO világörökség részének számító Altamira barlangban három nyomatot eddig nem ismertek a kutatók.","shortLead":"Az UNESCO világörökség részének számító Altamira barlangban három nyomatot eddig nem ismertek a kutatók.","id":"20190128_20_ezer_eves_keznyomatokra_bukkantak_spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a8b20b-d41b-4768-8285-2dd88272cd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13859d1-1617-4f0d-bbeb-2f44dfa93580","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_20_ezer_eves_keznyomatokra_bukkantak_spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 11:14","title":"20 ezer éves kéznyomatokra bukkantak Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa négyzetméterenként.","shortLead":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa...","id":"20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357418e7-280a-4593-abfb-e8812914e99c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","timestamp":"2019. január. 28. 12:29","title":"800 forintos négyzetméteráron kínálja a bérlakásokat a XIII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]