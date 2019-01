Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","shortLead":"Az őrök és látogatók szeme láttára lopott el egy férfi egy képet a moszkvai Tretyjakov-képtárból. Aztán hamar elkapták.","id":"20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dade7ac7-7acb-42ab-a4fc-37c44157e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa5e6bb-d576-47a6-a8e2-6542513b1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Csak_nezte_a_biztonsagi_or_ahogy_ellopnak_egy_kepet_a_muzeumbol","timestamp":"2019. január. 28. 11:37","title":"Csak nézte a biztonsági őr, ahogy ellopnak egy képet a múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután felvetődött, hogy a programot profi szinten űzőket akár egy nagyobb mérkőzés keretein belül is egymásnak ereszthetnék. ","shortLead":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután...","id":"20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63287457-faa4-4ea4-943f-a5f0174cc462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","timestamp":"2019. január. 28. 18:03","title":"Jön az e-sport-verseny, ahol csak vetni és aratni kell, a legjobbak pedig milliókat vihetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások során kialakított megállapodást.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások...","id":"20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a58b3f-6aed-4a2c-8c37-ebaeea212cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","timestamp":"2019. január. 29. 16:37","title":"Weber: Nincs értelme újra tárgyalni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mike Pompeo azért érkezhet, mert vita van az USA és Orbán között Kína és Oroszország megítélésében.","shortLead":"Mike Pompeo azért érkezhet, mert vita van az USA és Orbán között Kína és Oroszország megítélésében.","id":"20190128_Atv_Szijjartoek_szerint_is_jon_az_amerikai_kulugyminiszter_februarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14c2e0e-e646-4447-869c-5b20ed282275","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Atv_Szijjartoek_szerint_is_jon_az_amerikai_kulugyminiszter_februarban","timestamp":"2019. január. 28. 14:22","title":"Atv: Szijjártóék szerint is jön az amerikai külügyminiszter februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","shortLead":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","id":"20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed10fbe-4092-4028-adcd-fdb870c9ea74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","timestamp":"2019. január. 29. 04:07","title":"Videó: lángoló Mercivel parkolt le egy idős pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a találkozót Európán kívül rendezik meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a találkozót Európán kívül rendezik meg. ","id":"20190129_Orulhet_Orban_Jeruzsalemben_lesz_a_V4ek_talalkozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3959b23-1990-4ec1-a44e-a101ec881741","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Orulhet_Orban_Jeruzsalemben_lesz_a_V4ek_talalkozoja","timestamp":"2019. január. 29. 10:50","title":"Örülhet Orbán, Jeruzsálemben lesz a V4-ek találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]