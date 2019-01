Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","shortLead":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","id":"20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8bcb3-6df4-4732-b7ea-f131faa3f0ca","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Újra megműtötték Andy Murray-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","shortLead":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","id":"20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6363e6-b28e-4fe1-b246-746b63ebc0c9","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","timestamp":"2019. január. 29. 13:36","title":"Dübörög az óriáskerék-biznisz: Hajdúszoboszlón is lesz egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538125c7-01d1-4a3d-b032-9d3216725dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Olcsóbb lesz a harkányi fürdő felújítása, kemény ezer forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely miniszter az antiszemita vonalon egybemossa a baloldalt a Jobbikkal. A hirtelen jött összefogást ez eléggé megnehezítheti, a baloldali szavazókban ugyanis előjöhet a mélyen gyökerező elutasítás. ","shortLead":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely...","id":"20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fbacbf-ab82-429f-952c-9358ca35bf1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 29. 06:30","title":"A Jobbikot trancsírozzák, de mindenkire fröccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","shortLead":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","id":"20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5678f4-01f9-4d3b-a460-27ca5bf560ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","timestamp":"2019. január. 29. 05:53","title":"Kásler nem tart attól, hogy sztrájk bénítaná meg az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit dízel motorjával hívja fel magára a figyelmet.","shortLead":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit...","id":"20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eddd4-32a6-41b1-bb3c-df5827a4282c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 29. 15:21","title":"Hazánkban az új Mazda 3: mennyibe kerül, és mikor érkezik a szemrevaló Golf-rivális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","shortLead":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","id":"20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335aa04-aa5f-4ba5-9ef3-370b3cf27c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","timestamp":"2019. január. 29. 09:05","title":"Váratlan fordulat a Brexit-drámában: már Theresa May is módosítaná a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]