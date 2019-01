Mindig is csodálattal adóztunk azok iránt, akik éjjel-nappal valamilyen sufnituning-megoldáson törik a fejüket. A Bug BMX nevű YouTube-csatorna tulajdonosa is pontosan ezt csinálja, de az elméleti tervezgetés után gyakran a tettek mezejére is lép.

Ezt tette az alábbi videóban látható Hondával is. Az ötlet meglehetősen egyszerű volt: szereljük le egy pickup hatalmas kerekeit, majd tegyük fel az Accord kerekei helyett. Itt persze némi problémát jelent, hogy a lecserélt kerekek helyére nem fér be a hatalmas felni, ezért a tengelyt meghosszabbították, hogy azok a kocsi mellett guruljanak. A végeredmény önmagáért beszél.

