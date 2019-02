Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két üléspárnára bukkantak, amelyek vélhetően az argentin játékost szállító repülőből származnak.","shortLead":"Két üléspárnára bukkantak, amelyek vélhetően az argentin játékost szállító repülőből származnak.","id":"20190130_emiliano_sala_eltunt_repulo_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac985341-de68-4abf-ad19-57e9c81b316b","keywords":null,"link":"/sport/20190130_emiliano_sala_eltunt_repulo_ules","timestamp":"2019. január. 30. 15:46","title":"Megtalálhatták Sala repülőgépének darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi egy észszerű teljesítményű dízelmotoros kombi változatot fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi...","id":"20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784a47f-bbf4-4d0f-9eca-274b8a787f17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","timestamp":"2019. január. 30. 20:00","title":"10 millió körül vehető meg itthon a legnépszerűbb Mercedes – de mit tud ennyiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét. Igaz, ezúttal nem a számítógépeket, hanem az Xbox One-okat érinti a dolog.","shortLead":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét...","id":"20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f1e94-4bbb-4627-94ab-b8e770b08e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","timestamp":"2019. január. 30. 21:33","title":"Leálltak az Xbox One-ok, az egész világon probléma volt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bbe0fa-abb3-4849-a735-9124c0ab7e25","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok középső része jelenleg talán a Föld leghidegebb vidéke, különösen, ha figyelembe vesszük a szél hűtő hatását: az észak-dakotai Fargóban -47, Chicagóban, a „Szél városában” -44 Celsius-fokosnak érzik az emberek az egyébként -30 fok körüli hideget. A több mint 30 éve nem tapasztalt hideg miatt az érintett térségekben gyakorlatilag megállt az élet. Chicagoban kabátokat rabolnak az emberektől. A klímaváltozást tagadó Donald Trump elnök \"visszahívta\" a globális felmelegedést, pedig tudhatná, hogy a farkasordító hideget is a klímaváltozás szabadította rá az országra.","shortLead":"Az Egyesült Államok középső része jelenleg talán a Föld leghidegebb vidéke, különösen, ha figyelembe vesszük a szél...","id":"20190130_Lecsapott_az_USAra_a_kegyetlen_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bbe0fa-abb3-4849-a735-9124c0ab7e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813579bf-c737-4e10-bf32-39209d2acb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Lecsapott_az_USAra_a_kegyetlen_hideg","timestamp":"2019. január. 30. 14:25","title":"\"Öt perc alatt lefagy az orr\" – Chicagót elérte három évtized legkeményebb \"polar vortexe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig kitoloncoltak a dél-amerikai országból. Nem kellett volna az elnöki palotát filmezniük.","shortLead":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig...","id":"20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259be2a-3e41-4d88-8649-450439dc8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","timestamp":"2019. január. 31. 05:28","title":"Három újságírót letartóztattak Venezuelában, kettőt kitoloncoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","shortLead":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","id":"20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437682a-5507-45e8-ae3f-cac6ec702e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","timestamp":"2019. január. 30. 20:15","title":"Fékhiba miatt borult árokba az autókat szállító teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]