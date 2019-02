Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez annyi, mintha minden felnőtt magyar ember számára főztek volna egy litert fejenként.","shortLead":"Ez annyi, mintha minden felnőtt magyar ember számára főztek volna egy litert fejenként.","id":"20190130_8_millio_liter_palinkat_foztek_tavaly_a_berfozdekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f7878-0b5b-4cea-a524-8c8c970e44f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_8_millio_liter_palinkat_foztek_tavaly_a_berfozdekben","timestamp":"2019. január. 30. 08:15","title":"8 millió liter pálinkát főztek tavaly a bérfőzdékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc.","shortLead":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d5df26-e856-4c4e-a5f0-37e36b9f1226","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","timestamp":"2019. január. 30. 15:59","title":"Ómolnár Miklós került a kormányhű bulvárlapok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat hozhat az okostelefonok világába.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy megkezdi az iparág első 1 TB-os memóriachipjének tömeggyártását. Ez nagy változásokat...","id":"20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57362cd-a77e-4aaf-9e9a-10e8668b18de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733b229-41e2-495a-8c16-ccf6fee0fc17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_samsung_1_tb_memoria_tarhely_chip_eufs","timestamp":"2019. január. 30. 20:03","title":"Samsung-bejelentés: nagyobb tárhely lesz az okostelefonokban, mint most egy prémium notebookban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bbe0fa-abb3-4849-a735-9124c0ab7e25","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok középső része jelenleg talán a Föld leghidegebb vidéke, különösen, ha figyelembe vesszük a szél hűtő hatását: az észak-dakotai Fargóban -47, Chicagóban, a „Szél városában” -44 Celsius-fokosnak érzik az emberek az egyébként -30 fok körüli hideget. A több mint 30 éve nem tapasztalt hideg miatt az érintett térségekben gyakorlatilag megállt az élet. Chicagoban kabátokat rabolnak az emberektől. A klímaváltozást tagadó Donald Trump elnök \"visszahívta\" a globális felmelegedést, pedig tudhatná, hogy a farkasordító hideget is a klímaváltozás szabadította rá az országra.","shortLead":"Az Egyesült Államok középső része jelenleg talán a Föld leghidegebb vidéke, különösen, ha figyelembe vesszük a szél...","id":"20190130_Lecsapott_az_USAra_a_kegyetlen_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bbe0fa-abb3-4849-a735-9124c0ab7e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813579bf-c737-4e10-bf32-39209d2acb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Lecsapott_az_USAra_a_kegyetlen_hideg","timestamp":"2019. január. 30. 14:25","title":"\"Öt perc alatt lefagy az orr\" – Chicagót elérte három évtized legkeményebb \"polar vortexe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36 oknyomozó portál.","shortLead":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36...","id":"20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be053de3-c8d0-4675-be95-7cf44abc987c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2019. január. 31. 08:02","title":"Amerika „ellenséges álláspontot képvisel Magyarországgal szemben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]