[{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","shortLead":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","id":"20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96b3d7-b9d0-4784-8036-3c56e1711291","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","timestamp":"2019. január. 30. 15:48","title":"Az MSZP már a cégeket támadja: szégyendíjat adtak a köztévében hirdető Bayer Hungáriának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb lett a helyzet.","shortLead":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb...","id":"20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b80ff4-de4e-461e-aa19-0da0e4a5c3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","timestamp":"2019. január. 30. 17:57","title":"\"Csak rosszabb lett a helyzet\" - az Európai Parlament ítélőszéke előtt állt újra a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","shortLead":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","id":"20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dba735-7169-481a-b5d3-541752b40225","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:06","title":"Tállai András nem kockáztat, ha a saját pénzéről van szó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét vesztette, de a másik sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét...","id":"20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54548c91-6ea5-4c9f-a139-98f5057782b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","timestamp":"2019. január. 30. 17:06","title":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a baleset után továbbhajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról nem árult el sokat, de elismerte, voltak súrlódások. Azt is, hogy figyelni kell a Duna nyáron produkált példátlanul alacsony vízállására, de a projektnek ez nem okoz gondot, az uniós jogi huzavonák miatt azonban a mi tagadás, késésben vannak. ","shortLead":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról...","id":"20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c3466c-da22-43b1-ae1d-1f478ad15334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","timestamp":"2019. január. 31. 09:43","title":"A távozó államtitkár elismerte a paksi bővítés jelentős csúszását, de a költségtúllépést cáfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","shortLead":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","id":"20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75365a-b6b3-4940-aa20-7802242fd1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","timestamp":"2019. január. 30. 16:06","title":"Szlovákiában találkozik Orbán és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]