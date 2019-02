Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","shortLead":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","id":"20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115ba20f-5eb4-484b-ad7f-0ddd94de9f34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Chatszobákban egyeztethettek titokban nyolc bank üzletkötői a stratégiájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","shortLead":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","id":"20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e94ef-bd2c-4b44-beb9-ebf9353f0c11","keywords":null,"link":"/elet/20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","timestamp":"2019. január. 31. 16:58","title":"A virágzó budapesti szexchat-iparról forgattak riportot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott kölcsön magánszemélynek, de főként azért, mert 298 millió forintot vett ki egyedül tulajdonolt cégéből, az Altus-ból.","shortLead":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott...","id":"20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e50d56-2f7d-4538-a8b0-38e960610487","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:25","title":"Gyurcsány Ferenc 298 millió forintot vett ki cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","shortLead":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","id":"20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f5440f-a1f8-44cb-85c5-c97d2d6eb76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","timestamp":"2019. január. 31. 15:27","title":"Figyelem, csalók hirdetnek nyereményjátékot a Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel kapcsolatban, mert szerintük alkotmányellenes lenne az alkalmazásuk – közölte a Jobbik pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel...","id":"20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8ea40-2a29-4ac9-acce-558b26107189","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 14:27","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig. Ebből a hitből élnek a csalók. Az elméjük működésének a megismerésével viszont kicsit könnyebben elkerülhetjük, hogy az áldozatukká váljunk, vagyis hogy felismerjük: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nem az.","shortLead":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig...","id":"20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127987b9-16f5-43ac-a061-25e28cb46e69","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","timestamp":"2019. január. 31. 18:00","title":"Ön felismer egy szélhámost? És felismeri magában a balekot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11f0e26-6ead-4868-b974-ee63ca5997ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogott a Demény, a kötsög közösségi oldal és egy állatmentő szervezet egy speciális akcióra, aminek lényege, hogy sintértelepekről hoznak ki kutyákat abból a pénzből, amit amúgy Valentin-napi ajándékra szánnánk. Maga Bálint gazda is népszerűsíti a kezdeményezést, hogy idén a Bálint-napon ezúttal ne csokira/plüssre/szivecskés izére költsünk.\r

\r

","shortLead":"Összefogott a Demény, a kötsög közösségi oldal és egy állatmentő szervezet egy speciális akcióra, aminek lényege...","id":"20190201_Balint_gazda_buzdit_a_Valentinnapi_virag_arabol_iden_megmenthetsz_egy_kutyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11f0e26-6ead-4868-b974-ee63ca5997ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d7bc9-8856-41a6-8b0e-436db40382d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Balint_gazda_buzdit_a_Valentinnapi_virag_arabol_iden_megmenthetsz_egy_kutyat","timestamp":"2019. február. 01. 13:05","title":"Bálint gazda is buzdít: a Valentin-napi virág árából idén megmenthetsz egy kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]