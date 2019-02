Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","shortLead":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","id":"20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c784312-9273-44e4-9521-23e88634e7f7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","timestamp":"2019. február. 06. 13:21","title":"Inkább videózott a sofőr, mint segített volna – és még be is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatás 3 millió embert segíthet az országban, köztük legalább tíz éve az országban élő külföldieket is.","shortLead":"A juttatás 3 millió embert segíthet az országban, köztük legalább tíz éve az országban élő külföldieket is.","id":"20190206_Hiaba_rohannak_a_csod_fele_az_olaszok_bevezetik_az_alapjovedelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa2aa36-788b-4e96-9c62-a4cafeb7e3c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Hiaba_rohannak_a_csod_fele_az_olaszok_bevezetik_az_alapjovedelmet","timestamp":"2019. február. 06. 05:53","title":"Hiába rohannak a csőd felé az olaszok, bevezetik az alapjövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő a határon.","shortLead":"Több mint félszáz embert hallgattak ki az ügyben, de nem találják, hogyan juthatott át a volt macedón kormányfő...","id":"20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc67f6f-7c67-4a52-b8dd-6c1e7197ea8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Tovabbra_is_csak_talalgat_a_macedon_ugyeszseg_hogyan_kerult_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 06. 16:26","title":"Továbbra is csak találgat a macedón ügyészség, hogyan került Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d929cd1-dccd-4391-a5a6-6f7abfbfcab7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum körül centralizálná a magyar irodalmi életet, többek között egy irodalmi ügynökséggel. Megszüntetné az irodalmi élet budapesti koncentrálódását, és kimondottan a magyar olvasókat megcélzó írókat támogatná közpénzzel. ","shortLead":"Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum körül centralizálná a magyar irodalmi életet, többek között egy irodalmi...","id":"20190206_Uj_PIMigazgato_Ez_nem_kulturharc_hanem_ilyen_belso_lokdosodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d929cd1-dccd-4391-a5a6-6f7abfbfcab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ee1e3-a454-4ae7-a6b2-9ed1c1c01cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Uj_PIMigazgato_Ez_nem_kulturharc_hanem_ilyen_belso_lokdosodes","timestamp":"2019. február. 06. 10:14","title":"Új PIM-igazgató: \"Ez nem kultúrharc, hanem ilyen belső lökdösődés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201906_hazardjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb49c95-ce6c-40bf-980c-36bd0e39577b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.06/201906_hazardjatek","timestamp":"2019. február. 07. 10:45","title":"Hamvay Péter: Hazárdjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki András, hogy miért kap az asszisztense a képviselői alkalmazottak között kiugró, 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést. A kirívó bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel. ","shortLead":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki...","id":"20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a9a51-2e81-4a21-8bef-be93fdff150a","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","timestamp":"2019. február. 06. 13:20","title":"24 órás szolgálattal indokolja a KDNP-s képviselő, hogy a miniszterelnöknél is többet keresett a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","shortLead":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","id":"20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b14139-d467-4cc2-a5b2-804570f50f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","timestamp":"2019. február. 05. 21:48","title":"Félmilliós nyomravezetői díjat fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni egy gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5","c_author":"Szabó Edit","category":"elet","description":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","shortLead":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","id":"20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d721d1ac-6ec6-481d-8f7b-d9453e4fe23a","keywords":null,"link":"/elet/20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","timestamp":"2019. február. 06. 19:34","title":"A magyar furmint meghódította Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]