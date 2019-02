Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett független országgyűlési képviselővel.","shortLead":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett...","id":"20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd6d2f-6b3f-4d2b-a1a2-364692b5b8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2019. február. 06. 20:29","title":"Milliárdokkal tartoznak, 8169 forintot sikerült eddig behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","shortLead":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","id":"20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc2d3b9-bc04-466c-b906-234572d72afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Részeg vendégek vegzálták a nébihes ellenőröket Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott a magát plasztikai sebésznek kiadó olasz férfivel. ","shortLead":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott...","id":"20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca48307c-18b9-4e1f-a5bb-b83dabc83f51","keywords":null,"link":"/elet/20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 07. 14:35","title":"Londonban is élt, a YouTube-ról tanulhatta a sebészetet az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","shortLead":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","id":"20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285409e4-2b1b-4c44-8dd0-50c2e294a1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","timestamp":"2019. február. 07. 12:18","title":"Újraválasztották az UEFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket küldés után is törölhessék a felhasználók. A funkciót, ahogy az lenni szokott, fokozatosan vezetik be.","shortLead":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket...","id":"20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b0c5b-ae91-47fc-b2b4-05d03a12fe18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2019. február. 05. 19:03","title":"Élesítette a Facebook az álomfunkciót, mától küldés után is lehet törölni az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többé se rendet rakni, se megfelelő hátteret keresni a videóhívások lebonyolításánál: a Skype fejlesztői egy ügyes trükkel teszik láthatatlanná mindazt, ami a háttérben van.","shortLead":"Nem kell többé se rendet rakni, se megfelelő hátteret keresni a videóhívások lebonyolításánál: a Skype fejlesztői...","id":"20190207_microsoft_skype_videotelefonalas_kep_elhomalyositasa_blur_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df03c6-f911-48a5-98ce-0901f46c95fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_microsoft_skype_videotelefonalas_kep_elhomalyositasa_blur_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. február. 07. 12:33","title":"Frissítse a Skype-ot, nagyon megéri: álomfunkciót kapott, többé nem lesz kínos a videóhívás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és botrányai ellenére ismét az Apple vált a világ legértékesebb cégévé.","shortLead":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és...","id":"20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc642320-bc96-4869-aca4-e31468895425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2019. február. 07. 11:33","title":"Váratlan helycsere a világ legértékesebb cégeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]