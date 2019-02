Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba – közölte Theresa May csütörtöki brüsszeli látogatása előtt a Downing Street.\r

","shortLead":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír...","id":"20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7dd1bd-3c7e-4bcd-b491-7dd83c330200","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","timestamp":"2019. február. 07. 05:54","title":"Brexit: London erősködik, garanciákat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","shortLead":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","id":"20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d51315-c672-436d-9046-60e6668beb4b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","timestamp":"2019. február. 08. 09:24","title":"Előzetesbe került az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","shortLead":"A pénzeket újra lehet osztani, kérdés, hogy ki tud pályázni rá.","id":"20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d00e04-b291-424a-9d1c-3646d52fa841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tomegesen_dolhetnek_be_az_EUprojektek_a_beremelesek_miatt","timestamp":"2019. február. 06. 16:54","title":"Tömegesen dőlhetnek be az EU-projektek a béremelések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító csapata, hogy senki se lássa a távozását.","shortLead":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító...","id":"20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbea3ac-892a-4cd6-97f0-a625234205e4","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","timestamp":"2019. február. 07. 08:17","title":"Utolsó munkanapján biztonsági őrök védik Bochkor Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","shortLead":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","id":"20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa66c7-e6ed-41f1-84f9-a4ac40e24989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","timestamp":"2019. február. 08. 08:03","title":"Kapcsolja be már most a Chrome böngésző új funkcióját, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott a sokadik újratervezés után. A Pandora 28 ezer vásárlót kérdezett meg, mielőtt újra megnyomta a “reset” gombot.","shortLead":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott...","id":"20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5ead9-c70f-4587-999e-e8dbe80dde1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","timestamp":"2019. február. 07. 06:15","title":"Majdnem összeomlott a Pandora ékszerbirodalom egy tőzsdei spekuláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]