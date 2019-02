Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56eb9430-1a08-4aa4-8ed5-be38f32fba92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen termékkel simán megismételhetné azt a piacszerzést a márka, mint a személyautók közt. ","shortLead":"Egy ilyen termékkel simán megismételhetné azt a piacszerzést a márka, mint a személyautók közt. ","id":"20190209_dacia_duster_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56eb9430-1a08-4aa4-8ed5-be38f32fba92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c269e-5ae6-43c0-80a2-06a12ed0cd1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190209_dacia_duster_pickup","timestamp":"2019. február. 09. 11:56","title":"Jól néz ki és olcsó is lehet a Dacia Duster pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra dobnák, valószínűleg kereslet is lenne rá.","shortLead":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra...","id":"20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6f05b-f108-423e-92c8-a0cf751d8205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","timestamp":"2019. február. 08. 14:33","title":"Megépítették minden kutyatartó kötelező kellékét: itt a kutyasimogató gép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes megszólalnia.","shortLead":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes...","id":"20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37022-3755-467c-aeaa-3509b2b6fe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","timestamp":"2019. február. 10. 08:03","title":"A Facebook tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja minden nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","shortLead":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","id":"20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b5c556-870b-4fd7-a5bc-a8496d6b042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 08:59","title":"Ha nem látnak bennünket, nem jelenti azt, hogy elbújtunk – nyilatkozta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisebb fuvarcégek licitajánlatai mellett már a GLS, a TNT és a Magyar Posta „instant” szállítási árajánlatait is választhatják opcióként a Fuvar.hu felhasználói. A magyar startup által fejlesztett új funkció az azonnali szállításban érdekelt kkv-knak, illetve magánszemélyeknek kínál gyors megoldást. ","shortLead":"A kisebb fuvarcégek licitajánlatai mellett már a GLS, a TNT és a Magyar Posta „instant” szállítási árajánlatait is...","id":"20190208_fuvarhu_azonnali_szallitas_instant_szallitasi_arajanlat_gls_tnt_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0b8b97-4f53-4a54-a8a9-a10722e847ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_fuvarhu_azonnali_szallitas_instant_szallitasi_arajanlat_gls_tnt_magyar_posta","timestamp":"2019. február. 08. 09:33","title":"Azonnali szállítással újít Magyarországon az áruszállítók Ubere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést, hiszen Donald Trump pártja, a republikánusok állnak a washingtoni szervezet mögött. Az amerikai külügyminiszter szóba is hozhatja Budapesten a fontosabb állításokat. A Fülkében mi már kitárgyaltuk.","shortLead":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést...","id":"20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca13acc-5ced-4885-9b7d-92b62154a341","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 09. 12:30","title":"Fülke: Ilyen az, amikor a republikánus intézet pontozza le Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","shortLead":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","id":"20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290b810-66f0-4859-8d3d-8736b42cc8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","timestamp":"2019. február. 09. 17:45","title":"A nyílt utcán lőtt le egy vétlen nőt egy rendőr Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]