Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott politikai intézkedésekre van szükség – figyelmeztetett kedden közzétett jelentésében az Európa Tanács.","shortLead":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott...","id":"20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed960a9-140d-45b2-ba7e-849bd675e603","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","timestamp":"2019. február. 12. 13:45","title":"Európa Tanács: Kormánypárti oligarchák kezében a magyar média nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","shortLead":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","id":"20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51fbe4f-afbf-4b2c-90d9-c960ba8aecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sztrájkot hirdettek egy miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","shortLead":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","id":"20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddc4637-12b9-4fb7-a0a9-b47c148bddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","timestamp":"2019. február. 12. 14:27","title":"Egy apáca megrendezte a saját halálát, hogy megszökhessen a zárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kétharmadában hatalmas szél lesz ma, van, ahol 90 km/h erejű széllökések is várhatók.","shortLead":"Az ország kétharmadában hatalmas szél lesz ma, van, ahol 90 km/h erejű széllökések is várhatók.","id":"20190212_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_14_megyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d07956-75d8-4b6f-ba72-ef3909864d65","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_14_megyere","timestamp":"2019. február. 12. 05:18","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést 14 megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","shortLead":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","id":"20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c36f65-fe86-4aad-bcba-65db91d135bf","keywords":null,"link":"/elet/20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","timestamp":"2019. február. 12. 16:37","title":"George Clooney nagyon aggódik Meghan Markle-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat, a Nyugati-Ghátok területén.","shortLead":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat...","id":"20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699c7b5-cae1-434e-9ab0-a5c54a0cd6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","timestamp":"2019. február. 13. 16:33","title":"Találtak egy új békafajt, ami egész életében mindössze négy napot tölt szaporodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","shortLead":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cfc7c-69a5-4699-ad80-51a2575cbea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","timestamp":"2019. február. 12. 08:06","title":"Eltűnt 13 éves lányt keresnek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56495b94-37ba-4b42-bfd2-0be6cebf72b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És Walesben. A tiltásért 2017 nyara óta kampányolt egy fiatal nő. ","shortLead":"És Walesben. A tiltásért 2017 nyara óta kampányolt egy fiatal nő. ","id":"20190213_Ket_ev_bortont_is_kaphat_valaki_ha_szoknya_ala_fotoz_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56495b94-37ba-4b42-bfd2-0be6cebf72b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844aa9a0-f503-4f7b-a333-b9af57255a35","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ket_ev_bortont_is_kaphat_valaki_ha_szoknya_ala_fotoz_Angliaban","timestamp":"2019. február. 13. 06:06","title":"Két év börtönt is kaphat valaki, ha szoknya alá fotóz Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]