Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, nincs munkaerő – derül ki a Népszava alsóbogáti riportjából.","shortLead":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat...","id":"20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c641fb36-97ab-4595-a143-6f250714ef39","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","timestamp":"2019. február. 13. 11:38","title":"\"Nem maradt, aki dolgozzon\" – átok is lehet, ha elfogynak a közmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás lehet az ismerősök és családtagok közötti kisösszegű tartozások rendezésére és egyéb juttatásokra. Az új funkció kényelmes: bármilyen banki adat megadása nélkül, csupán a címzett e-mail-címének megadásával intézhetők vele az egymás közti pénzügyek.","shortLead":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás...","id":"20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a352be-5c04-49b9-93fa-b910a7c26e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","timestamp":"2019. február. 12. 19:33","title":"Imádni fogja a PayPal új funkcióját, ingyen lehet vele pénzt küldeni és begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin-napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

\r

","shortLead":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc...","id":"20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5013204f-df15-4e17-b85f-14e9d72b9dad","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","timestamp":"2019. február. 14. 13:14","title":"Hiánycikk a szerelemcukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a legfőbb ügyész. ","shortLead":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a legfőbb ügyész. ","id":"20190212_Polt_Peter_elmagyarazta_miert_van_Simonka_szabadlabon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4012a17-6406-4a0b-ac49-ed22a7e52632","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Polt_Peter_elmagyarazta_miert_van_Simonka_szabadlabon","timestamp":"2019. február. 12. 17:02","title":"Polt Péter elmagyarázta, miért van Simonka szabadlábon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","shortLead":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","id":"20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1786b5b1-b088-43f0-a09c-0e9437cc78c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","timestamp":"2019. február. 12. 19:56","title":"Itt az MTA válasza: tárgyalni akarnak Palkoviccsal a tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db922292-4f91-4c83-b129-47f53290e8e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó leleplezte népszerű SUV modelljeinek 285 km/h végsebességű kőkemény sportverzióit, melyekben egy teljesen új motor kapott helyet. ","shortLead":"A bajor gyártó leleplezte népszerű SUV modelljeinek 285 km/h végsebességű kőkemény sportverzióit, melyekben...","id":"20190213_hivatalos_itt_az_510_loeros_bmw_x3_m_es_x4__divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db922292-4f91-4c83-b129-47f53290e8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dd4ae8-ccf8-4989-8c9a-9bb361b05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_hivatalos_itt_az_510_loeros_bmw_x3_m_es_x4__divatterepjaro","timestamp":"2019. február. 13. 08:21","title":"Hivatalos: itt az 510 lóerős BMW X3 M és X4 M divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális konfliktusokra összpontosította a figyelmét, most azt gyakorolja, miként lehet nagyszabású háborúkat indítani és azokat megnyerni – írta elemzésében a svéd Védelmi Kutatóintézet.","shortLead":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális...","id":"20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6921-e573-46fe-82f0-7f837eb2932d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","timestamp":"2019. február. 13. 10:57","title":"Oroszország nagy háborúra készül – állítja a svéd Védelmi Kutatóintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]