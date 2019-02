Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5dc102-6032-4477-9aee-466a7fed2577","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","timestamp":"2019. február. 14. 08:57","title":"Az amerikai sátántól félti a magyar babákat a Demokrata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak meg kell nyomni, így elkerülhetők a kellemetlen szituációk.","shortLead":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak...","id":"20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986cf318-6393-452a-b447-49fc57a7beb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","timestamp":"2019. február. 13. 14:03","title":"Szexjelző gombot árulnak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja a Válasz. Személyi döntések születtek, a Mészáros-kör hatalomátvételét ez is alátámaszthatja.","shortLead":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja...","id":"20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a45da-8fad-498c-89bd-b1ee7b6838cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. február. 13. 09:31","title":"Négy nappal Vajna halála után átvette a TV2-t Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és a rosszindulatú appot már el is távolították a Google alkalmazás-áruházából.","shortLead":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és...","id":"20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522cb24-d79b-4f35-8fd0-6e80f1b11631","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","timestamp":"2019. február. 14. 12:03","title":"Így lopta a pénzt a trükkös vírus az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","id":"20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34414de1-880f-48f4-bcc7-6088c9006944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","timestamp":"2019. február. 14. 13:21","title":"Nyomott árral hódít a zöld rendszámos új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelenti.","shortLead":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés...","id":"20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6427f-0d7c-4d50-b5f2-367b45f0d347","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. február. 12. 18:07","title":"Szigorúbban lépne fel a cigányellenességgel szemben az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]