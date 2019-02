Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259465f-c284-4dfb-a273-a74ca1b8efc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","timestamp":"2019. február. 16. 19:42","title":"Két és félmilliárd forintot érhetett ez az öt szám a lottón, ha valaki eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","shortLead":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","id":"20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d885f747-3cc9-491f-8f95-a635f588980a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","timestamp":"2019. február. 18. 09:25","title":"Ilyen egy tipikus káresemény, amire a casco sem gyakran fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás számlájára írható.","shortLead":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás...","id":"20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86606353-0b6f-47fb-81e6-fd7b02648889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","timestamp":"2019. február. 16. 18:03","title":"Fotók: landolás közben szenvedett balesetet egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint kellemes tavaszi hőmérséklet mellett.","shortLead":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint...","id":"20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727428e8-6b02-4eac-ba3f-1be94aec56e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","timestamp":"2019. február. 17. 06:41","title":"Didergés és nagy hatótáv vagy komfortos utazás: a villanyautósoknak választaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","shortLead":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","id":"20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cff9ca-1e45-4792-a2ce-20acb066bf84","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","timestamp":"2019. február. 16. 20:40","title":"Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki vasárnap Pakisztánba érkezett, majd Indiába és Kínába utazik tovább. Az út malajziai és indonéziai állomásait törölték.","shortLead":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki...","id":"20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321672db-01ea-435c-aefc-1461aaecf9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","timestamp":"2019. február. 17. 18:55","title":"Ázsiában építi kapcsolatait a szaúdi trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]