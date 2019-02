Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","shortLead":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","id":"20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb29a81-28bf-4aa1-a275-7db578f4bbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","timestamp":"2019. február. 17. 17:42","title":"Jobbik-közlemény: a Fidesz migránsokat telepít be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Köztük a távközlési hálózatokat, az áramszolgáltatók rendszereit és a közigazgatást - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap. A támadások hátterében külföldi hírszerző szolgálatok állhatnak.","shortLead":"Köztük a távközlési hálózatokat, az áramszolgáltatók rendszereit és a közigazgatást - írta a Welt am Sonntag című...","id":"20190217_Egyre_tobb_hackertamadas_eri_a_nemetorszagi_kritikus_infrastrukturat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09a66f5-5fbb-47a3-a420-e2d2b9295dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Egyre_tobb_hackertamadas_eri_a_nemetorszagi_kritikus_infrastrukturat","timestamp":"2019. február. 17. 16:25","title":"Egyre több hackertámadás éri a németországi kritikus infrastruktúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók szerint a fluoridos készítmények túlzott használata nem kis problémához vezethet. A túlzott fogkrémhasználat a kisebbeknél fokozottan előfordulhat.","shortLead":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók...","id":"20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f609d043-baca-47d3-b489-f6e3242765c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","timestamp":"2019. február. 18. 09:03","title":"Ön mennyi fogkrémet nyom a fogkeféjére? És a gyerekének? Baj, ha túl sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják a dzsihádista mozgalom fészkét.","shortLead":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják...","id":"20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dec6f15-782d-4008-84da-43ee6966cf9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","timestamp":"2019. február. 17. 21:29","title":"Küszöbön az Iszlám Állam teljes veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas zokniban – Dömötör Csaba parlamenti államtitkár adott interjút a Magyar Nemzetnek.","shortLead":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas...","id":"20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9465c881-15ec-43fe-8d5f-103379f6339f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","timestamp":"2019. február. 18. 08:04","title":"Dömötör: Alakul a kisnyilasok és szemkilövetők koalíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ az összeszereléshez és teszteléshez - írta ENSZ-szakértőkre hivatkozva a Kyodo japán hírügynökség vasárnap.","shortLead":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ...","id":"20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cd7526-bb43-429b-a75f-0a7ecdbe393f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","timestamp":"2019. február. 17. 11:04","title":"Kim Dzsongun nem zavartatja magát, folytatódik az atomprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]