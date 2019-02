Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d097e8d-6703-48af-9c41-300560290a59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben kritizálta Király Gábor és Halmosi Péter egykori válogatott focistát Gundel Takács Gábor.","shortLead":"Nyílt levélben kritizálta Király Gábor és Halmosi Péter egykori válogatott focistát Gundel Takács Gábor.","id":"20190219_gundel_takacs_gabor_kiraly_gabor_foci_szombathely_kapus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d097e8d-6703-48af-9c41-300560290a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d611452-f7dc-4ee1-b38e-d9fce9bd057c","keywords":null,"link":"/elet/20190219_gundel_takacs_gabor_kiraly_gabor_foci_szombathely_kapus","timestamp":"2019. február. 19. 17:45","title":"Gundel Takács beolvasott Király Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","shortLead":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","id":"20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f82c6e-a088-4758-81e8-a8da98ec69a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","timestamp":"2019. február. 19. 11:21","title":"Még a mosogató is kockákból áll az életnagyságú Lego VW lakóbuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen kapcsolódik majd az új gödi felvezetőút is az autópályához.","shortLead":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen...","id":"20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d202e-7862-47eb-9518-f18b5c6844e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","timestamp":"2019. február. 20. 10:32","title":"Ezen az új hídon fognak rengetegen járni Budapesttől északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami cégeknél már érdeklődtek a 400 órás túlórakeretről, magáncégnél azonban eddig nem jártak. Miután a vezetés nem tárgyalt velük, azt ígérték, visszatérnek.","shortLead":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami...","id":"20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc5f96-9292-4a41-b168-231a21c85ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","timestamp":"2019. február. 18. 19:20","title":"Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","shortLead":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","id":"20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbfb80-7e5a-4acb-889b-e8ef4c3e6d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 19. 10:23","title":"Az M0-son autó lángolt, az M1-esen kamion balesetezett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka új hibridje nem egy limitált szériás-, hanem egy nagyobb mennyiségben gyártott modell lesz.","shortLead":"Az olasz márka új hibridje nem egy limitált szériás-, hanem egy nagyobb mennyiségben gyártott modell lesz.","id":"20190218_720_loeros_hibriddel_es_tisztan_elektromos_autoval_is_tamad_a_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975e4cf-af2d-4e11-b981-5d90c38764f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_720_loeros_hibriddel_es_tisztan_elektromos_autoval_is_tamad_a_ferrari","timestamp":"2019. február. 18. 16:21","title":"720+ lóerős hibriddel és tisztán elektromos autóval is támad a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára egy naperőművet. És azt is meg tudnák oldani, hogy a megtermelt áramot lesugározzák a Földre.","shortLead":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára...","id":"20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8ccaf-6116-4a06-b82e-e979d90915e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","timestamp":"2019. február. 19. 08:03","title":"36 000 km magasba telepítene naperőművet Kína, végtelen energiaforrásuk lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","shortLead":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","id":"20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ce3a-7266-40c2-bb13-92dedc8e5c15","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","timestamp":"2019. február. 20. 14:48","title":"Az utolsó pillanatban mentették meg az egyévest, akinek a torkán akadt egy csokidarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]